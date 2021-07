Nacional y Peñarol recordaron, cada uno con su biblioteca, el primer clásico en el Parque

Nacional y Peñarol se enfrentarán hoy a las 21:30 horas en el Gran Parque Central por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y hace ya varios días que están jugando un clásico aparte a través de las redes sociales, en carriles paralelos con la polémica generada por la plaqueta que entregaron los albos.

Desde filas tricolores se reivindicó su condición de decano en la eterna discusión por la continuidad de Peñarol y el CURCC. En ese sentido, se recordó que “el 15 de julio de 1900 se disputó el primer partido entre Nacional y CURCC, una rivalidad que marcó la historia de nuestro fútbol entre 1900 y 1913”, y se publicó un mensaje asegurando que utilizará la misma camiseta que usa desde 1899.

Además, se recordó el historial favorable frente al CURCC jugando en el Gran Parque Central, con un saldo de 13 victorias, ocho empates y ocho derrotas. Considerando el global de los duelos entre 1900 y 1913, los aurinegros tuvieron supremacía al ganar 23, perder 19 y empatar 14. Hubo enfrentamientos en el Gran Parque Central, Villa Peñarol, la cancha del Albion en Paso Molino, Maroñas, Belvedere y el Parque Lugano.

Desde Peñarol la respuesta será la utilización de la camiseta del CURCC, una decisión que, según confirmaron desde el club a FútbolUy, se tomó antes de la polémica plaqueta que entregó Nacional. En las redes sociales se recordó, tal como hace un año, el primer clásico disputado el 15 de julio de 1900 en el escenario de los tricolores, que fue victoria carbonera por 2-0 con doblete de Aniceto Camacho.

Además, los mirasoles se jactaron del historial favorable que ostentan en partidos de copas internacionales frente a los tricolores, ya que ganaron 15, perdieron 11 y empataron 18 considerando encuentros de Copas Libertadores (13-10-15), Mercosur (1-0-1) y Supercopa (1-1-2). Hoy será el primero por la Sudamericana.

Las victorias consecutivas:



20/3/1966 - 3 vs 0 - Libertadores

10/4/1966 - 3 vs 0 - Libertadores

23/4/1966 - 1 vs 0 - Libertadores



06/7/1997 - 2 vs 1 - Supercopa

25/2/1998 - 2 vs 1 - Libertadores

19/3/1998 - 4 vs 1 - Libertadores pic.twitter.com/qGakSxa3fv