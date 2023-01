Nacional recibió a Pablo Ferrari y ratificó su apoyo a Ignacio Alonso “por unanimidad”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Comisión Directiva de Nacional recibió este lunes con Pablo Ferrari, candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “Fue una reunión muy cordial, de 45 minutos, en la que se habló con mucha franqueza”, contó José Fuentes, presidente tricolor, al programa Hora 25 de Radio Oriental.

“Lo conozco hace más de 20 años por diferentes actividades. Siempre estuvo vinculado al rugby y, como él lo manifestó, recién está recibiendo información de lo que es el fútbol y de todo lo que implica una candidatura de este tenor. Francamente nos dijo que todavía no tiene un programa de gobierno ni un plan estratégico porque lo tomó por sorpresa la candidatura, por lo que recién está conociendo a los clubes”, agregó.

Tras esa reunión, la Comisión Directiva ratificó lo esperado: “se resolvió por unanimidad votar por la reelección de Ignacio Alonso”. “Pese a que podemos tener algunas discrepancias, rescatamos lo positivo que se ha hecho, como la implementación del VAR, mejoras en varios escenarios y el cumplimiento del calendario en los campeonatos. Alonso es un candidato con la experiencia necesaria y un muy buen relacionamiento con la Conmebol”, explicó.

“Además, hay un tema que tampoco es menor. Él (Ferrari) con mucha franqueza nos dijo que es hincha de Peñarol y nos reconoció que fue integrante de las listas del actual presidente (Ignacio Ruglio) y del doctor (Jorge) Barrera. Eso nos inhibía de votarlo por su vinculación con Peñarol”, agregó Fuentes.

Entre las “diferencias” que marcó Fuentes con Alonso, están “la distribución de los ingresos de la AUF” y la renovación del contrato de televisión con Tenfield, algo que se ha demorado “porque hubo de parte de la empresa y de la AUF diversas trabas para que eso no se diera”, pese a que “hace meses hay un acuerdo” de palabra con los clubes más populares del país “que aún no se concretó”. “La AUF lo fue postergando y la empresa no llevó la propuesta al Consejo de Liga para la votación de los clubes”, expresó.

El presidente tricolor lamentó que en ese asunto, en el que comparte el interés con Peñarol, “se mezcló lo comercial y lo político”, por lo que reivindicó la “independencia” del club para “elegir las autoridades de la AUF”.

Según Fuentes, desde Peñarol “se dinamitaron los puentes” con declaraciones “agraviantes e injustas” sobre los arbitrajes y el funcionamiento de una AUF que, a entender de los aurinegros, ha favorecido a Nacional. Hoy espera que la reelección de Alonso vuelva a encaminar una renovación el contrato televisivo.

Si bien en lo comercial comparte la visión de la mayoría de los clubes de Primera División de “recibir ingresos mayores”, en lo político se alineará con las sociedades anónimas deportivas que apoyarán la más que factible reelección de Alonso al frente de la AUF.

“Le dijimos que queremos que se renueve el contrato de televisión tal cual lo teníamos pre-acordado con la empresa que tiene los derechos. Él nos manifestó que hubo otros clubes que le dijeron lo mismo. Lo primero que queremos es la renovación del contrato de televisión actual, y sino nos planteó otras posibilidades que compensarían eso”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy