Nacional: la asamblea aprobó reestablecer el diálogo con el empresario Pablo Boselli

Fútbol uruguayo

Una asamblea extraordinaria de socios de Nacional resolvió el jueves 4 de octubre cortar relaciones con Pablo Boselli, representante que tiene actualmente más de 20 jugadores en los distintos planteles del club, contrariamente a la intención de la mayor parte de la Comisión Directiva tricolor.

El grupo Guardianes de Nacional juntó las firmas suficientes para llevar el tema a asamblea y por una mayoría abrumadora se tomó la decisión, entendiendo que el contratista estaba realizando operaciones que no resultaban beneficiosas para el club.

Las salidas de Juan Manuel Sanabria, Guillermo May y Franco Israel fueron los detonantes y llevaron a al grupo que propuso la moción a presentar además un protocolo de juveniles muy estricto, que finalmente no se aprobó por no estar “alineado a lo legal”, según expresó Hernán Navascués.

Aquel mandato de la asamblea de cortar relaciones con Boselli ató de pies y manos a la Comisión Directiva que presidía José Luis Rodríguez en los últimos dos meses de su gestión y también pudo haber condicionado a la que entró el 11 de diciembre, cuando asumió la presidencia José Decurnex.

Sin embargo, con Boselli como intermediario se concretó el retorno a préstamo de Felipe Carballo desde el Sevilla. El empresario hizo declaraciones públicas buscando un acercamiento y desde la directiva también hubo señales, por lo que la misma asamblea que en su momento cortó relaciones, ahora dio marcha atrás.

Este miércoles en asamblea la Comisión Directiva pidió a los asociados un voto de confianza para volver a negociar con Boselli. De los 118 votos hubo 113 a favor, cuatro en contra y una abstención.