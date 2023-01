Nacional está cerca de contratar a los argentinos Fabián Noguera y Lucas Orban

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Con las altas ya oficializadas del extremo Federico Martínez, el zaguero Maximiliano Perg y el arquero Salvador Ichazo, Nacional apunta a seguir reforzando la zaga para suplir las bajas de Leonardo Coelho, Mario Risso y Mathias Laborda.

Hay dos argentinos en carpeta y con gestiones avanzadas. Uno de ellos es Lucas Orban, zaguero o lateral zurdo que tuvo escasa participación durante su última temporada en Racing, club al que retornó del fútbol europeo a mediados de 2017.

El defensor de 33 años surgió en River Plate, tras el descenso millonario recaló en Tigre y luego de dos muy buenas temporadas emigró al Bordeaux de Francia en julio de 2013. Un año después llegó al Valencia, donde disputó 38 partidos en dos años, y posteriormente salió a préstamo al Levante y al Genoa.

Sus últimas dos campañas en Europa estuvieron marcadas por la poca continuidad y en junio de 2017 pegó la vuelta a su país para defender a Racing, club con el que conquistó tres títulos y disputó 75 partidos. Apenas nueve de ellos fueron en 2002.

Noguera es prioridad

Distinto es el presente de Fabián Noguera, a quien Zielinski dirigió y dio continuidad en Estudiantes de La Plata. Se trata de un central derecho de 29 años y 1,93 de estatura que estuvo menos tiempo que Orban en Europa pero goza de una actualidad bastante mejor.

El formado en Banfield fue transferido al Santos de Brasil en julio de 2016, y en un año y medio jugó 16 partidos, por lo que inició un periplo de pases a préstamo. En enero de 2018 firmó por un año con Estudiantes, después fue cedido al Gimnàstic Tarragona español por seis meses y en la campaña 2019/20 jugó nueve cotejos en Ponferradina, también del ascenso español.

Noguera recuperó su mejor versión a partir de 2021, cuando llegó a Estudiantes y con Zielinski jugó 81 partidos con un registro de siete goles, 19 tarjetas amarillas y ninguna roja. En 2022 jugó 42 encuentros.

Uno de esos 42 partidos fue el que el 3 de mayo Estudiantes le ganó a Nacional 1-0 en La Plata por la Copa Libertadores. Los tricolores reclamaron una mano suya dentro del área local cuando se jugaba tiempo adicional, pero el colombiano Wilmar Roldán no la pitó.

Tras el encuentro, al ser consultado al respecto, el zaguero respondió: “Me pegó primero en el cuerpo y después tocó la mano. No fue penal. Estuvo bien el árbitro en no cobrarlo”. Y agregó: “No pudieron hacer un gol en 180 minutos y quieren un penal. No sé qué quieren”.

Al haber terminado los vínculos del colombiano Alex Castro y el brasileño Leonardo Coelho, el único extranjero que sigue siendo parte del plantel tricolor es el argentino Emmanuel Gigliotti.



FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy