Nacional denunciará a la persona que compartió la foto de una gallina y el Parque Central

Fútbol uruguayo

La denuncia se realizará en la AUF y la persona que compartió la imagen será además puesta en la lista negra y declarada persona no grata.

No a la violencia

Nacional anunció este viernes que denunciará ante la AUF por incitar a la violencia a la persona que compartió una foto en la que se observa una imagen de una gallina inflable, con los colores de Nacional, y con el Gran Parque Central (GPC) como fondo.

El denunciado asistió este jueves por la noche al encuentro entre Wanderers y Corinthians en el GPC por el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en donde observó el partido desde uno de los palcos del estadio.

Allí, la persona ya identificada, fue fotografiada con un teléfono en la mano con una imagen de una gallina inflable (con el escudo tricolor en el pecho) y de fondo el estadio de Nacional. La institución no tardó en hacer público el hecho y las medidas a tomar.

Quién carajo tiene un palco, y permite esto!!?? pic.twitter.com/WT79g9EIbD — Natt_0710 (@natt_119) August 2, 2019

"El Gran Parque Central es un monumento para vivir el fútbol y no toleramos provocaciones. Ayer un invitado al palco DE UN PARTICULAR compartió una fotografía que incita a la violencia. Ya identificado será denunciado ante la AUF, puesto en lista negra y declarado persona no grata", sostuvo el comunicado.

