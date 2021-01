Nacional considera “desacertada” la denuncia de Wanderers, que fue instruida en la AUF

Fútbol uruguayo

Wanderers denunció a Nacional por la ruptura del protocolo sanitario previo a la disputa de la final del Torneo Intermedio, que debía jugarse el domingo 20 de diciembre y que fue aplazada por un caso positivo de COVID-19 de un funcionario tricolor, lo que obligó a ordenar confinamiento para todo el plantel. El expediente fue instruido por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que dio vista a Nacional.

En una petición dirigida a Ignacio Alonso y su Comité Ejecutivo, los bohemios establecieron que los tricolores violaron el protocolo y no lo advirtieron en tiempo y forma a la AUF ni al Ministerio de Salud Pública (MSP) aún sabiendo el club y su oficial de cumplimiento de la ruptura de la burbuja, incluso desde antes del cotejo de Copa Libertadores ante River Plate.

Además entiende Wanderers que no correspondía el aplazamiento del partido, por lo que también cuestiona la actuación de la Mesa Ejecutiva y pide sanciones para los tricolores en función de las penas establecidas por violar protocolos. La Comisión Disciplinaria dio vista a los tricolores y una vez recibidos los descargos, tomará una resolución en función de lo que surja del expediente.

Nacional tiene cuatro días hábiles para articular su defensa, pero entiende que la denuncia es “totalmente desacertada, seguramente como consecuencia de la imposibilidad de haber disputado la final en diciembre”. Así lo manifestó el delegado albo Enrique Campos al programa ‘Hora 25’ de Radio Oriental, donde aseguró que la Mesa Ejecutiva tomó “acertadamente” la decisión del aplazamiento en sintonía con el MSP.

La postergación, según Campos, “contrariamente a lo que sostiene Wanderers en su denuncia, respeta antecedentes que se dieron en 2020 y por los mismos motivos la Mesa Ejecutiva tomó decisiones similares ante situaciones similares”. Que el contagio de COVID-19 dentro de la burbuja haya sido de una persona de la delegación y no de un jugador, “no cambia la característica de ser un hecho similar”.

“No entendemos por qué Wanderers pretende que la Mesa Ejecutiva tomara una decisión diferente”, dijo Campos. “En su momento, cuando se dictó la suspensión del encuentro, no presentó los medios impugnativos que estaban a su alcance de acuerdo al estatuto de AUF”, agregó, pasando por alto que cuando se dio la suspensión los bohemios no tenían conocimiento del rompimiento de la burbuja tricolor.

“Ahora tendremos la oportunidad procesal de dar nuestros argumentos y de aportar las pruebas, cuya gran parte ya están aportadas en el mismo expediente. Seguramente no haya sorpresas. Está todo a la luz y claramente determinado en función de la disposición del MSP en su momento. Cuando se conoció el hisopado positivo dentro de la delegación, el oficial de cumplimiento actuó de forma correcta. No nos preocupa porque se demostrará claramente que no hubo violación al protocolo”, concluyó el delegado de Nacional.

