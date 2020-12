Nacional busca un arquero tras la salida de Luis Mejía. Uno de los elegidos: Darío Denis

Fútbol uruguayo

"No hace falta ni decirlo. Si me llegan a llamar de Nacional sería ideal”, dijo Denis. “Sé que si llego al club es para pelearla”, agregó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Después que se confirmó la salida del arquero Luis Mejía, Nacional comenzó a buscar una alternativa para Sergio Rochet para lo que será la final del Torneo Intermedio ante Wanderers y el Torneo Clausura.

Hay un tema: no habrá período de pases. Por lo tanto, los futbolistas que lleguen a Nacional deben hacerlo en calidad de libre como máximo desde el dos de octubre de 2020. Los directivos encontraron un arquero que cumple con este requisito: Darío Denis.

"No hace falta ni decirlo. Si me llegan a llamar de Nacional sería ideal. Por ahora no hay nada concreto. Tengo dos ofertas del medio local", expresó el portero de 29 años en una entrevista al programa cien por ciento en la Sport890.

Denís dejó en claro que si llega a Nacional "es para pelearla. Le pasó a Mejía y a Rochet. Los dos llegaron como suplentes y terminaron siendo titulares. Si me toca ir no me voy a quedar de brazos cruzados".

Denis arrancó la temporada en Danubio, pero ni bien llegó Leonardo Ramos el exjugador de Fénix quedó relegado en el banco de suplentes porque el titular pasó a ser Salvador Ichazo. Lo que produjo su salida de "La Franja" en octubre y estuviera sin equipo hasta ahora.

Todo esto provocó que pudiera estar en la lista de posibles goleros que podrían llegar a Nacional. Resta esperar las negociaciones para ver si Denis se convierte en nuevo jugador del tricolor.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy