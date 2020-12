Nacional asumió su responsabilidad ante el MSP, que le aplica una multa de 500 UR

Fútbol uruguayo

Alejandro Balbi confirmó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) le notificó a Nacional una multa de 500 unidades reajustables por haber roto la burbuja sanitaria el pasado domingo 13 de diciembre durante la concentración. Así lo explicó el vicepresidente tricolor al programa ‘Último al arco’ de Sport 890 minutos después de reunirse con autoridades del MSP.

“Ayer con el MSP quedamos en que si Nacional podía determinar que se había violado la burbuja sanitaria lo íbamos a comunicar de inmediato. Eso lo supimos esta madrugada porque el personal del departamento de seguridad trabajó hasta las 4 AM con distintas cámaras y otros elementos probatorios”, explicó.

“Esta mañana nos comunicamos con el MSP, nos citó a las 14 horas y asumimos nuestra responsabilidad. El error desde el punto de vista sanitario fue asumido. Es de orden asumirlo y comunicarlo a la autoridad sanitaria. Ya el MSP sugiere aplicarnos una multa de 500 UR, la cual seguramente sea ratificada por el ministro Daniel Salinas. Lo bueno es que ese dinero será destinado al fondo COVID para seguir luchando contra este flagelo”, reflexionó.

Aclaró que la sanción del MSP es al club y no a los futbolistas. “De hecho ya firmé un acta notificándome la sugerencia del departamento de fiscalización y la asesoría letrada sugiriendo esa multa, la cual Nacional tiene unos días para oponerse”, señaló.

Balbi aclaró que los directivos se enteraron de manera primaria de la noticia el martes, pero no denunciaron el hecho ante el MSP porque no tenían total certeza al respecto. Por precaución, sometieron a toda la delegación a nuevos hisopados, independientes de los de la Conmebol, y de esa tanda de exámenes fue que surgió el positivo de un funcionario el jueves.

Las sanciones internas

En cuanto a las sanciones a nivel deportivo para los futbolistas involucrados, dijo que todavía no tiene “todo el material completo para el proceso disciplinario interno, que llevará unos días más”, y no confirmó ni desmintió que haya jugadores referentes entre los que pueden ser objetivo de sanción “para evitar especulaciones”. “No vamos a identificar a ninguno. Lo haremos bajo del debido proceso para que ellos hagan sus descargos y den su opinión”, dijo.

Respecto a si este episodio influyó en la no renovación de algunos de los contratos que expiran el 31 de diciembre, aclaró que “no se estaba esperando que terminara el Intermedio para dilucidarlo”, sino que “había casos particulares que estaban decididos en consulta con el área deportiva y de todas formas no iban a continuar”.

No obstante, reconoció que “mentiría si dijera que este episodio no incide a la hora de ponerlo arriba de la mesa y tenerlo como un elemento más para renovar o no un contrato”. “Hay un montón de contratos que vencen y Nacional puede renovarlos o no, o prorrogarlos hasta que termine el Campeonato Uruguayo. Este es un elemento más que pondremos arriba de la mesa y lo definiremos antes de fin de año”, agregó.

“Tenemos un código disciplinario interno, firmado por los propios jugadores, aparte de lo que establece el estatuto del jugador, que prevé sanciones para los futbolistas cuando hay un acto de indisciplina. Hay una gama de posibilidades a aplicar y se hará a través de los abogados del club, previa investigación”, añadió, y evitó divulgar detalles de lo que dialogó con los integrantes del plantel.

“No voy a permitir que se inviertan los roles. El orden jerárquico debe preservarse. Nacional tiene 121 años y para mí tiene mucha más importancia la disciplina interna y el ejemplo para los jóvenes que dejar pasar ciertas cosas que son graves, y más en la época que estamos viviendo. El efecto ejemplarizante es fundamental”, afirmó.

Por último, evitó hablar de la posible continuidad de Jorge Giordano como director técnico del plantel principal y aclaró que ni siquiera se consideró la posibilidad de que Iván Alonso no continúe en su cargo de mánager.

