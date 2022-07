Nacional agotó sus entradas para la vuelta ante Unión de Santa Fe por Copa Sudamericana

Fútbol Internacional

Nacional derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Gran Parque Central, lo que despertó la ilusión de la gente.

Por ese motivo, los hinchas tricolores agotaron las 2.000 localidades que les brindó el equipo argentino para el encuentro de vuelta de este martes 5 de julio a las 19:15 horas en el Estadio 15 de abril.

Según trascendió en el periódico El Litoral de Santa Fe, dirigentes albos intentarían que se les otorgue más lugares, pero teniendo en cuenta que esto no sucedió en el Parque y que, además, la policía exigirá que haya pulmones, sus pares del tatengue no aceptarían el pedido y así no le sacan lugares a los locales.

