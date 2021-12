Nacional: Suárez envió un video a Abreu por ser el posible DT y Balbi dijo que "le falta"

Fútbol uruguayo

El sábado 11 de diciembre hay elecciones presidenciales en Nacional en las que cada uno de los candidatos tiene a su propio cuerpo técnico para nominar en caso de resultar vencedor.

El oficialismo (Compromiso 1899) propone a Pablo Repetto, la 1405 (Identidad Nacional) de Majic nominó a Paulo Pezzolano y la lista 12 de Raúl Giuria dijo que su candidato es Sebastián Abreu.

En respuesta a esto, el goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, le envió un video felicitando a su compañero de la celeste por la posibilidad de dirigir al club en el que ambos jugaron.

Mensaje de @LuisSuarez9 al futuro dt de Nacional @loco13com si gana la Lista 12. #ParaGanarEnTodo pic.twitter.com/OSUMjhHUed — Ganar en todo Lista 12 (@GanarEnTodo) December 10, 2021

Por otro lado, Balbi había comentado en la tarde de ayer en Tirando Paredes que a Abreu le falta todavía para ser el DT de Nacional.

"No me sorprendió que la 12 nombrara a Abreu porque es otro bastión como Gutiérrez. No quiero opinar porque es un amigo, tenemos una gran relación, pero creo que para dirigir a Nacional se necesitan experiencias previas", dijo el vicepresidente bolsilludo.

