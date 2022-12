Nacional, Suárez, Peñarol y Cagliari: los mensajes de despedida a Fabián O’Neill

En la mañana de este domingo falleció el exfutbolista oriundo de Paso de los Toros Fabián O’Neill. “El Mago” estaba internado desde hacía varias horas en la Médica Uruguaya luego de que el cuadro de salud que tenía empeorara.

Una vez conocida la noticia, que fue confirmada y comunicada por varios familiares en las redes sociales, el mundo del fútbol, que en algún momento tuvo a sus pies, comenzó a saludarlo y despedirlo en las redes sociales.

El Club Nacional de Football, cuadro que lo vio crecer y disfrutar en primera división, emitió un comunicado confirmando el fallecimiento y luego otro en el que dedicó algunas palabras. “Hoy llora la camiseta 10. Hoy se detiene la magia para recordar a Fabián O’Neill, uno de los jugadores que despertó más admiración con la camiseta de Nacional”, dice el tuit.

“Se fue uno de los nuestros. Hasta siempre, Mago”, concluye.

Por su parte, el Cagliari, uno de los cuadros de Italia en el que militó, también se expresó y manifestó que fue un orgullo “haber podido admirar de cerca” su genio: “Puro, cristalino, como los diamantes más preciados”, afirmaron.

“Nos enamoraste de tu clase, Cagliari nunca ha dejado de amar a su Mago con el "10" en los hombros. Descanse en paz Fabián. Por siempre uno de nosotros”, indicó en Twitter.

El clásico rival de Nacional, el Club Atlético Peñarol, lamentó la partida del exfutbolista y envió un mensaje de pésame a la familia y amigos en este duro momento.

Los jugadores de fútbol que se expresaron fueron varios, pero se destaca el del goleador histórico de la Selección Uruguaya de Fútbol Luis Suárez: “Que en paz descanses, Fabián. Gracias por el fútbol. Mucha fuerza a tu familia”, escribió.

Finalmente, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lamentó la noticia del jugador, que también formó parte de la selección nacional, y manifestó estar “conmocionada” por la muerte de O’Neill.

