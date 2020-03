Nacional: Rodrigo Amaral celebra su cumpleaños en cuarentena y ejercitándose en familia

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Rodrigo Amaral está cumpliendo 23 años este miércoles en una situación atípica; sin sus padres ni hermanos cerca. “Uno está acostumbrado a estar rodeado de los familiares y los amigos. Hoy no se puede, pero ojalá pase rápido. Ya habrá momentos para festejar y estar con la familia”, contó al programa 100% Deporte, de Sport 890.

En plena cuarentena por la exhortación del gobierno ante el avance del coronavirus, opta por mirarle el lado positivo y “disfrutar de la familia”. “A veces tenemos concentraciones como cuando jugamos en Perú, que estuvimos casi una semana encerrados”, recordó en referencia a la seguidilla de tres partidos en una semana; Alianza Lima, Wanderers y Estudiantes de Mérida.

“Entrenamos en casa, pero el jugador quiere entrenar en un club y con compañeros. Uno quiere estar acompañado, charlando y en grupo, tanto en el fútbol como en la vida”, dijo Amaral, quien cuenta con un patio para ejercitarse. “Donde vivo yo es tipo un complejo y hay un gimnasio que utilizo mucho”, agregó.

“Cuando estás sin jugar y sin tocar la pelota se pierden algunas cosas. No se pierde todo, pero se pierde el toque y a veces el tema del aire, pero en cinco o seis días se recupera todo”, sostuvo, y cree que el parate puede servirle desde lo físico “para recuperar el ritmo de aire que tenía antes”.

No obstante, sabe que este receso lo agarró “siendo titular en dos partidos”. “Hacía nueve meses que no era titular. Me servía para seguir agarrando confianza y fútbol”, señaló Amaral, quien se mostró consciente de que “primero está la salud de cada uno”.

“Somos deportistas pero también ciudadanos que viven el día a día. Cada uno tiene que cuidarse. Ahora nos toca a nosotros y ojalá se termine rápido esto para que vuelva todo a la normalidad, no sólo en el fútbol sino en la vida cotidiana. Estar encerrado en tu casa es lo más feo que hay”, lamentó.

“Trato de tener una rutina diaria porque sino te aburrís y empezás a hacer cualquier cosa. Me levanto, desayuno, almuerzo y a la tarde entreno. El resto del día estoy con mis hijas jugando, y cuando tengo un tiempito miro series o juego al playstation online”,concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy