Nacional: Los dirigentes tricolores quieren que el clásico se juegue el próximo domingo

Fútbol uruguayo

"No es lógico que el fin de semana se jugué un solo partido, hay que buscar una solución para disputar la fecha completa", dijo Fuentes

Los directivos de Nacional, Pablo Durán y José Fuentes coincidieron que el clásico se debería jugar el próximo domingo tal cual estaba fijado, más allá de que este pendiente el duelo entre Danubio y Peñarol por los casos de COVID-19 en los franjeados.

Fuentes, comenzó hablando del triunfo ante Boston River que les permitió quedarse con el grupo "B" del Intermedio y mencionó: "si hay que buscar algo positivo fueron los tres puntos. Nacional no jugó bien, quizás porque Boston hizo su trabajo y hasta los 70' no habíamos pateado al arco. Igualmente se triunfó, se mantiene la distancia en la Anual, se ganó la serie del Intermedio y no mucho más".

"No hubo grandes figuras individuales y tampoco colectivas en un partido de ritmo parsimonioso y entreverado", expresó más tarde.

Consultado sobre el partido pendiente de Danubio y Peñarol, que podría atrasar la fecha del clásico previsto para el próximo domingo, fue claro al decir: "el fútbol no debería pararse cuando hay continuidad, más teniendo en cuenta que los casos de COVID-19 están aumentando y seguramente más adelante se tendrá que suspender alguna otra fecha".

"No parece lógico que el próximo fin de semana se jugué un solo partido, se debería buscar una solución para que se dispute antes o después y se realice la fecha completa como estaba prevista. Hay que darle continuidad al fútbol", expresó.

Alineados

Pablo Durán en tanto, compartió los dichos de su compañero de directiva en todos los aspectos, empezando por el análisis del juego: "estoy contento porque a pesar que no jugamos bien logramos los tres puntos y quedarnos con la serie en forma anticipada en una semana muy importante. Estamos con mucha ilusión para el miércoles (juegan ante Independiente del Valle por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores)".

"Todos estamos mirando de reojo lo del miércoles y domingo (podría jugarse el clásico) que son dos partidos que te marcan muchísimo en la temporada. Ningún futbolista se los quiere perder e inconscientemente se cuidan".

Sobre la fijación del clásico fue contundente: "se debería jugar el próximo fin de semana. Con la serie (B) ya definida y al ser el juego postergado entre dos equipos sin actividad internacional, se puede jugar entresemana en cualquier momento. Se debería jugar la fecha como esta planificada y el resto más adelante".

"Consideramos que las condiciones excepcionales que tiene este torneo, amerita que haya un Consejo de Liga que autorice a la Mesa Ejecutiva poder recorrer este camino", cerró.

