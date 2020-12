Nacional: La reunión con el MSP y la “profunda decepción” de Alejandro Balbi

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Dirigentes de Nacional mantuvieron una reunión con Pablo Picabea, asesor de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública (MSP), quien los citó después de hacerse pública la noticia de una reunión privada entre 12 futbolistas del plantel y tres chicas que habrían roto la burbuja en la que se encontraba el plantel tricolor.

“Nacional ha tomado algunas medidas importantes desde el punto de vista sanitario y mañana de mañana se hisopará a todos sus jugadores, para poder al menos desde el punto de vista sanitario saber que esto no tuvo repercusiones desde el punto de vista de la salud”, explicó un vocero del área de Fiscalización del MSP tras la reunión.

“Tenemos información de que en ese hotel hubo tres personas que pernoctaron y que están identificadas. El hotel estaba abierto. Estamos viendo con la gente del hotel a ver si hay imágenes”, señaló, y agregó que la de hoy fue “una reunión de diálogo” con Nacional, que volverá a ser citado y solicitó una reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

En la noche del domingo 13 de diciembre, después del partido ante Peñarol, el plantel de Nacional estaba en un hotel que no era exclusivo para su delegación, y debía mantenerse allí en burbuja a la espera del partido del jueves 17 ante River Plate.

“Nacional tenía la planta baja, el segundo piso y el tercer piso. Lo que sabemos es que tres personas, por medio de una página web, contrataron una habitación triple y estuvieron esa noche en que se hace la denuncia en el hotel. Fueron una noche desde el domingo 13 al lunes 14. Lo que no sabemos es el movimiento dentro del hotel. Sabemos que estaban pero no sabemos qué tipo de contacto tuvieron. Lo que nos interesa es desde el punto de vista sanitario”, señaló.

Alejandro Balbi, vicepresidente de la entidad tricolor, sostuvo tras la reunión que, “como corresponde, Nacional va a colaborar en todo lo que significa la investigación de este episodio”, y defendió la presunción de inocencia de sus futbolistas: “No sabemos todavía si cometieron una infracción porque estamos en plena etapa de investigación. No puedo dar nada como confirmado. Soy hombre de derecho y hasta que no tenga las evidencias arriba de la mesa no me parece afortunado hacer ningún tipo de aseveración”.

“El expediente recién se abrió y se está en plena etapa probatoria. El MSP tiene algunas pruebas y Nacional colaborará como corresponde. Ayer nuestro presidente se comunicó con el ministro Salinas y le brindó el más amplio apoyo y colaboración”, dijo Balbi, y agregó que desde el MSP se les pidió “aportar algún elemento probatorio”. “Algunos los aportamos y otros los estamos esperando”, indicó, y agregó que “el MSP y Nacional están detrás de las cámaras de seguridad del hotel”.

Sobre los jugadores, dijo que no pudieron hablar personalmente “porque están encuarentenados”, aunque “hubo comunicación telefónica y vía mail”. Respecto a las versiones de los futbolistas, aclaró que “eso es de resorte interno de Nacional”, aunque reconoció que su sentimiento tras el hecho es de “profunda decepción”. No obstante, evitó hablar de sanciones porque “cuando termine la etapa investigativa, la Comisión Directiva adoptará la resolución que corresponda”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy