Nacional: José Fuentes, el presidente que hizo posible el retorno de Luis Suárez a su casa

José Fuentes, presidente de Nacional, fue el autor de uno de los mejores goles de su institución desde hace mucho tiempo a esta parte, ya que su accionar resultó determinante para que Luis Suárez concretara su retorno a la institución.

“El jugador necesita cariño y que lo quieran, de Nacional no hubo eso y me llamó la atención”, había dicho el Pistolero el pasado 7 de julio entrevistado en ESPN: “Si ellos ven que yo abrí las puertas en River, ¿por qué no haberlo intentado? Uno como hincha del club y por haber salido de ahí se siente un poco dolido, pero no hay nada de que ahora me vengan a llamar y a ofrecer porque ahora no está esa posibilidad. Como uruguayo un poco te irrita”.

Esas declaraciones, que sorprendieron e irritaron a muchos hinchas tricolores e incluso a algún dirigente, Fuentes rápidamente las tomó como una gran oportunidad y lo hizo saber horas después de los dichos del delantero: “Cuando vi la noticia de Suárez me puse contento. Que esté valorando jugar estos cuatro meses en Nacional quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”.

“Hace un mes le escuché decir que su futuro estaba en Europa, y como fue tan categórico ni se me ocurrió que pudiera venir. Leí que pensó que Nacional lo iba a llamar. En todo caso quien tuvo la omisión fui yo, pero me quedo con lo positivo y es que la puerta está abierta”, aseguró.

Hasta el final

Desde allí, el presidente albo fue el que se puso la “nueve” y comenzó las gestiones en forma personal y directa para convencer al jugador de su retorno al club que lo vio nacer. A eso se sumó un impulso tremendo de la hinchada, que salió a demostrarle su cariño por cuanta vía existiese, haciendo tendencia mundial el hashtag “#SuárezaNacional”, publicando fotos, carteles, pancartas y realizando toda muestra de amor posible.

Pero Fuentes tenía otra carta más para jugar mientras las horas jugaban a favor de los tricolores, un último paso más para dar y que no iba a dejar pasar. El timonel de los albos se subió a un avión y desembarcó en Madrid para reunirse personalmente con el jugador y su familia, manifestarle el deseo del pueblo tricolor, las posibilidades que le brindaba el club pensando en su preparación para el Mundial de Catar y el contrato por unos meses que haría feliz a muchísima gente.

Y allí las señales fueron muy buenas. “Lo primero es que está conmovido con las muestras de afecto de todo el país. Le pido a los hinchas de Nacional continuar con esta movida uno o dos días más porque lo tocó a él y a la familia. La familia ya está decidida a ir a Uruguay. Estamos cerquita”.

El golpe de gracia se dio en el partido de Nacional ante Cerrito, donde la hinchada volvió a realizar una manifestación pública de amor por el máximo goleador de la selección uruguaya. Quince mil caretas con su cara, pancartas, hojas con el hashtag “#SuárezaNacional” y el grito de: “Olé, olé, olé, olé, Lucho, Lucho”.

A esa altura, Fuentes ya se encontraba camino a Uruguay, estaba en pleno vuelo cuando los albos vencieron por 5-0, tres puntos que valieron mucho para la tabla, pero el mejor gol ya estaba hecho y lo había conseguido en España.

Las horas pasaron y los vaivenes de los hinchas iban en aumento, pero el presidente albo nunca claudicó, espero, sabía de las ofertas que le llegaban pero el trabajo estaba hecho y cuando el propio Suárez confirmó el preacuerdo solo se limitó a decir: "es un acto de amor al club sin precedentes".



