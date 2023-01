Nacional: Franco Fagúndez, su buen presente y el mensaje para su amigo Leonardo Coelho

Fútbol uruguayo

Franco Fagúndez veraneó en Atlántida, donde se mezcló entre los turistas como uno más luciendo ropa de Nacional. “Soy de usar ropa deportiva”, contó al programa Locos por el fútbol de FM del Sol, en el arranque de una extensa nota en la que habló de todo y reconoció que se sacó fotos y firmó autógrafos, “pero tranqui”.

El club cotizó su pase en 8.000.000 dólares y no se le movió un pelo. “Cuando el presidente dijo eso, en el buen sentido de la palabra, lo tomé bien. Era inesperado porque era el tercer delantero detrás del Puma (Gigliotti) y el Colo (Ramírez). Después, minuto a minuto, me fui haciendo mi lugar y terminé siendo importante”, recordó.

Según cuenta, su alta cotización no lo desenfoca. “La plata nunca me movió. Cuando se dijo que valgo eso lo tomé con calma y no se me subió nada a la cabeza. Lo que me ha traído hasta acá para ser el jugador que soy fue la humildad. Trato de mantenerme siempre así, con perfil bajo, humilde y callado. El color y eso no me gusta”, dijo.

De dejar el fútbol a jugar con Suárez

Su presente, con 22 años, era impensado hace cuatro, cuando dejó el fútbol “un par de meses por un tema familiar y no tenía ganas de nada”. “Fue una depresión y no tenía ganas ni de ir a entrenar. Hoy voy a entrenar y me cago de risa, soy feliz. En ese momento no lo sentía así”, comentó.

“Hubo años de juveniles en los que era suplente y a veces ni jugaba. De grande exploté un poco más cuando se emparejaron los físicos, en cuarta y quinta. Los jugadores no son los mismos que en séptima. También tuve una cuota de suerte porque había dejado el fútbol y en seis meses me cambió la vida”, repasó.

Su proceso de formativas en Wanderers y Danubio desembocó en Nacional a comienzos de 2020, y dos años y medio después pasó a compartir equipo con Luis Suárez. “El equipo estaba bien pero su venida nos hizo un bien tremendo. Nos dejó la enseñanza de tener ambición de ganar, de estar fuerte de cabeza y de estar dedicado 100% al deporte, a tu trabajo. Por eso hoy él es lo que es”, ponderó.

Leonardo Coelho: “No me queda otra que apoyarte porque sos mi amigo”

Hoy pone la cabeza en el clásico del próximo lunes, cuando enfrente a su amigo Leonardo Coelho. Cuando el nombre del brasileño empezó a sonar en Peñarol “al principio no lo creía”, pero después se sacó las dudas y habló con él.

“No soy quién para juzgar a nadie. Tengo una amistad de hermanos y me dolió cuando se fue a Peñarol porque habíamos salido campeones en Nacional y soñábamos con jugar juntos este año, pero detrás de cada jugador hay una familia. Yo le dije que no lo haría, pero él lo hizo por su familia”, explicó.

“Es un tipo de 30 años y con dos hijos, y no tiene la vida resuelta. Le dije: ‘No me queda otra que apoyarte porque sos mi amigo, pero no estoy de acuerdo con la decisión que tomaste. Si para vos es lo mejor, dale para adelante y que sea lo mejor para vos y tu familia’. Yo jamás jugaría en Peñarol, pero él es extranjero y buscó lo mejor económicamente por su familia”, agregó.

“Tengo una amistad muy linda con él, pero ya le dije que en el clásico lo voy a partir al medio. Durante 90 minutos lo voy a masacrar”, comentó entre risas, y recordó que “Leo y su familia se portaron muy bien” con él.

