Nacional: Falló el planteo inicial de Zielinski, quien ajustó para el segundo tiempo

El planteo inicial de Ricardo Zielinski para su primer clásico no generó los réditos esperados. De hecho, el ultraofensivo 4-4-2 plasmado en cancha presentó dificultades a espaldas de los volantes, que no se caracterizan por el recorrido hacia atrás para asistir a los laterales. Así, no sorprendió el 0-2 a los 12’, aunque después hubo mérito para empatar a puro centro.

Delante de Sergio Rochet se pararon, de derecha a izquierda, Daniel Bocanegra (flojo), Fabián Noguera (correcto en la marca pero no con la pelota), Diego Polenta (fuera de ritmo y de forma) y Camilo Cándido (mejor atacando que defendiendo).

En el medio estuvieron Gastón Pereiro (mostró jerarquía, aunque en cuentagotas), Diego Rodríguez (muy buen desempeño), Diego Zabala (perdido y fuera de puesto) y Franco Fagúndez (el mejor), y como atacantes Juan Ignacio Ramírez (poco habilitado) y Emmanuel Gigliotti (tuvo dos y metió una).

Por la derecha perdió Bocanegra cuando lo atacaron Kevin Méndez y, sobre todo, Valentín Rodríguez, sin el apoyo necesario del volante de su sector, que era Pereiro. Lo mismo ocurrió del otro lado con el duelo de Cándido ante Ignacio Laquintana, sumado a que atrás suyo estaba Diego Polenta.

Nacional pudo corregir el problema causado por Laquintana con el ingreso de Leandro Lozano en el lateral izquierdo para el complemento, cuando salió Juan Ignacio Ramírez. Cándido pasó al mediocampo y Fagúndez a la delantera como segunda punta. El 10 generó peligro y fue el mejor de un equipo que, ya sin tanto centro y con más balance, pudo haber ganado en la segunda parte.

Diego Rodríguez fue el mejor de los mediocampistas por despliegue y juego, acompañado por Zabala, que estuvo fuera de puesto y fue parte de los desajustes tácticos de una formación que difícilmente se repita.

Lozano terminó siendo el mejor de los que ingresaron, dentro de un equipo que no modificó su figura y que cambió ficha por ficha con la entrada de Lucas Morales por Bocanegra, robusteciendo el sector derecho y demostrando que está en condiciones de sacarle el puesto a Bocanegra.

Los otros cambios, ya sobre el final (Alfonso Trezza por Cándido en el medio y Yonathan Rodríguez por Zabala), fueron para refrescar piernas.

