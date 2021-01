Fútbol uruguayo

Nacional: Directiva tricolor no evalúa una posible marcha atrás en el tema "Chory" Castro

La Comisión Directiva de los tricolores se reunirá el próximo lunes pero no tiene en agenda una marcha atrás para el retorno del "Chory".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La situación de la salida de Gonzalo "Chory" Castro de Nacional sigue generando repercusiones en las redes sociales, ya que la gran mayoría de los hinchas piden por una "marcha atrás" y el retorno del volante al club, algo que sería un "caso cerrado" para los dirigentes albos.

"Me dijeron que no iban a renovarle a ningún jugador de la burbuja", contó el volante en Sport 8.90 AM días atrás, luego de vencer su vínculo el 31 de diciembre con los albos: "fue una sensación rara".

De hecho, cuando le preguntaron si volvería al club si lo llamaran, fue claro: "Sí, porque es el equipo al que yo amo (...) Nacional es otra cosa. Nacional es la gente, los compañeros y la gente que trabaja".

Esto generó la andanada de pedidos en las redes para que un producto de la cantera como el "Chory" fuera reconsiderado y se gestionara su permanencia en la institución, algo que parece muy lejano.

"La decisión ya se tomó en su momento", contaron a FútbolUy desde tiendas tricolores: "ni siquiera se trató el tema y no hay chances de dar una marcha atrás".

El próximo lunes hay reunión de la Comisión Directiva de Nacional y muchos hinchas esperaban que el tema estuviera arriba de la mesa, algo que al día de hoy parece imposible: "es un tema laudado".

Castro fue uno de los diez jugadores que no renovaron su contrato con la institución junto a los de Luis Mejía, Miguel Jaquet, Claudio Yacob, Agustín González, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez, Sebastián Fernández y los préstamos de Mathías Suárez, Ayrton Cougo y Felipe Carballo.

