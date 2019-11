Nacional: A Álvaro Gutiérrez se le “paralizó el corazón” con la atajada de Luis Mejía

Fútbol uruguayo

“Teníamos que ganar porque estábamos con la presión de poder perder la punta debido al resultado que se dio ayer. Aparte porque Progreso venía compartiendo la punta con nosotros y es un rival dificilísimo y en su cancha”, valoró Álvaro Gutiérrez tras el 1-0 de Nacional sobre Progreso en el Paladino para seguir liderando el Clausura y la Tabla Anual.

“Cuando ellos quedaron con 10 a nosotros nos favoreció porque pudimos tener más la pelota, pero ellos formaron con un 4-1-4-1 y estaba difícil de entrar porque tienen muy bien trabajada la defensa. Con una pelota quieta, a la que a veces damos tanta importancia, se abrió el partido y pudimos llevarnos los tres puntos”, destacó el entrenador tricolor.

El Guti admitió que se le “paralizó el corazón” con la atajada de Luis Mejía a Rodrigo Viega en el minuto 85, en lo que fue la mejor intervención del panameño en lo que va del torneo y que sirvió para mantener el cero en su arco.

“Estábamos tranquilos, pero la excesiva confianza de seguir tocando e ir hacia arriba hizo que los dos volantes se fueran juntos y nos agarraran de contragolpe. Esas son cosas que no nos pueden pasar. No podemos bajar la atención en ningún momento porque nos pueden meter un gol”, expresó Gutiérrez.

El entrenador albo explicó que dio ingreso a Pablo Barrientos después de muchos partidos para “poner a alguien con más manejo que Felipe Carballo” y “porque no se necesitaba” tanta marca”. “Queríamos a alguien que la tuviera, que organizara el juego y que metiera pases en profundidad. Creo que lo hizo muy bien”, ponderó del argentino.

Sobre el posible sustituto de Matías Viña para el clásico dijo que “están Palito Pereira, Armando Méndez y Agustín Sant’Anna” como opciones, y valoró que para el choque con los aurinegros esté a la orden Felipe Carvalho, quien no vio su quinta tarjeta amarilla. Además, dijo que “seguramente Guzmán Corujo ya pueda estar”. ¿Matías Zunino? Es duda.

Respecto a Mathias Laborda, destacó que “es patrimonio del club, un gran jugador y una gran persona”. “Está haciendo sus primeras armas y lleva ya dos goles, que no es menor. Me alegro porque ahora me voy a romper la cabeza; si falta Corujo o si falta Carvalho no me hago mucho problema entonces. Y Hugo Magallanes está andando muy bien también”, señaló.

Gutiérrez valoró el hecho de no haber recibido goles porque “en el fútbol uruguayo, y más para un equipo grande, mantener el arco en cero es importante porque siempre alguna ocasión tenés”. “Tuvimos la del gol, que hasta ese momento fue la jugada más clara, y después dos o tres más”, analizó, y descartó que el bajón que tuvo su equipo hace un par de fechas haya sido por excesiva confianza.

“Con River fue uno de esos partidos que se dan en que te agarran dormidos y en 12 minutos nos metieron dos goles. Contra Cerro Largo, si bien no habíamos generado mucho, no nos habían generado. Un poco por el afán mío de querer ir a ganarlo el partido descuidé un poco los volantes y en vez de llevarnos un empate, por una fatalidad, lo perdimos”, concluyó.