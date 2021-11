Nacional: “Una lista me llamó a mí y otra a Guille”, dijo Rivero, representante de Almada

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Guillermo Almada tenía contrato con Santos Laguna hasta julio de 2022 pero concluyó este lunes. Tras dos años y medio con “poco presupuesto para formar los planteles y potenciando jugadores”, según contó su representante, Pablo Rivero, al programa ‘Vamos que vamos’ de Radio Uruguay, el club tomó una decisión que era “oportuna para todos; para la institución y para Guillermo”.

“El teléfono sonó rápidamente, pero hay que ver cómo se da todo. Me llamaron dos equipos de México que se han quedado sin entrenador y en estos días veremos qué acontece”, contó Rivero, aunque reconoció que la posibilidad de dirigir a la selección uruguaya es la que más lo entusiasma a Almada. No obstante, lo único que hubo desde la Asociación Uruguaya de Fútbol fue un contacto “extraoficial” con el entrenador.

Si aceptaba ir a la selección de Ecuador “duplicaba lo que ganaba en México”

Rivero recordó que Almada tuvo la posibilidad de dirigir a la selección de Ecuador (antes de que asumiera Gustavo Alfaro), pero si bien “hasta último momento lo hizo dudar”, optó por “no dejar el proyecto por la mitad” con Santos Laguna. Además, quería esperar a la Celeste. “Económicamente duplicaba lo que ganaba en México y en lo deportivo pasaba a un escalón más de entrenador”, recordó.

“Ahora esta posibilidad de la selección uruguaya, más allá de que hay otros candidatos que están antes como se está hablando, también lo entusiasma”, sostuvo, por lo que ve como algo positivo la desvinculación de Santos Laguna porque quedarse “era iniciar un nuevo campeonato y tal vez cortar el vínculo en el medio del mismo”. “Él quería quedar liberado y creo que al club le ha generado molestias estas situaciones que se han dado”, señaló.

“Que en el medio de un torneo se hable de tu entrenador, saca un poco el foco. Hasta hace un mes atrás sonaba para Chivas. Se empezaron a generar cosas que no estuvieron buenas y ocasionaron cierto desgaste que llevó también a tomar esta decisión para que las cosas terminaran bien, como tienen que terminar”, dijo, y reiteró que ya tuvo algunas propuestas, por lo que “trabajo no le va a faltar”.

Nacional: Dos de las tres listas se interesaron

Consultado por Nacional, recordó que en su momento “hubo varios contactos a nivel presencial y telefónico” pero “no se llegó a tocar la parte económica” porque por entonces “no estaba en Guillermo pegar la vuelta todavía porque su meta clara era intentar llegar a la selección”. Hoy el panorama es distinto y no lo descarta.

Rivero ve posible su llegada al Bolso “desde el momento en que haya una propuesta clara con un objetivo, un parámetro laboral y que después se llegue a los números”. Y más allá de las elecciones que hay en diciembre, sabe que “ambas corrientes pueden estar alineadas con el mismo entrenador” porque ha recibido llamados. De hecho, hoy Raúl Giuria es el único presidenciable que maneja la opción de Álvaro Gutiérrez.

“A mí me llamó una de las listas y a Guillermo otra”, contó Rivero, sin dar nombres. El sector que llamó a Rivero fue el que encabeza Daniel Majic, que lo quiere como director técnico junto a Daniel Enríquez como gerente deportivo. El otro que se presentará a las elecciones es José Fuentes por el oficialismo.



No obstante, el sueño de Almada sigue siendo la selección, al punto tal que tenía una cláusula de rescisión unilateral en el Santos Laguna si llegaba el llamado de la Celeste. Hoy, si bien sabe que hay otros candidatos mejor perfilados, todavía no la descarta y está dispuesto a aguardar su momento. “La viene esperando hace años y si no es ahora la seguirá esperando porque no creo que pierda la ilusión”, concluyó.

