Nacional: “Somos un equipo en construcción que va a ir de menos a más”, dijo Gigliotti

Emmanuel el Puma Gigliotti, delantero argentino de Nacional, dialogó con el programa Fuera de juego de Carve Deportiva y aseguró que son “un equipo nuevo” porque “salieron cinco titulares y en la defensa cambiamos tres jugadores, que no es poca cosa”.

“Éramos la defensa a la que menos goles le habían convertido y cambiamos tres jugadores, es mucho; entonces hay que adaptarse nuevamente, y el funcionamiento, por más que se entrene, te lo dan los partidos”, ahondó.

“Perdimos un tipo que fue una pieza clave para nosotros como Felipe [Carballo]. El año pasado terminamos siendo ‘Felipedependientes’ y eso no está bueno, considero que es malo depender de un solo jugador”, afirmó el Puma.

“Tenemos la suerte de que se arrancó ganando y ante un rival directo que fue finalista del año pasado [Liverpool]. Entonces la confianza es otra, y es mejor crecer desde los buenos resultados”, comentó.

Explicó que Ricardo Zielinski llegó “con un sistema diferente al de Pablo [Repetto] y se necesita tiempo. Somos un equipo en construcción que va a ir de menos a más. Se necesitan tres o cuatro partidos oficiales, porque los amistosos son otra cosa. No es lo mismo la intensidad con la que uno juega, la presión, la presión y la intensidad de los rivales, porque estamos todos probando”.

“Con Repetto perdimos los dos clásicos de verano; arrancó el campeonato y perdimos; luego le ganamos a Rentistas; y después no ganamos hasta la fecha 7, y en el último minuto, contra Plaza Colonia. No es normal que a un entrenador de un equipo grande lo sostengan tantos partidos. Se confió, se creyó, y a lo largo del año obtuvimos los resultados”, recordó.

“No le doy bola”, dijo sobre los comentarios de que Peñarol tiene el mejor equipo del medio. “Obvio que alguno te cuenta lo que dicen, pero va una fecha del campeonato y nosotros trabajamos por lo nuestro y vamos a intentar competir. No le doy trascendencia a lo que dicen. Yo confío en el plantel que tenemos”, añadió.

Sobre el nivel del Campeonato Uruguayo, afirmó que “está mejor de lo que yo creía desde lo futbolístico, porque antes de venir te la cuentan y te hacen creer que es lo peor del mundo. Me he encontrado el atraso en los campos, en las canchas”, indicó.

“Me pasó lo que nunca en 15 años de carrera, fui a cuatro estadios y volví al complejo a bañarme. Eso no me pasaba desde que jugaba en la C de Argentina. En infraestructura está el agujero más grande que tiene el fútbol uruguayo”, finalizó.

