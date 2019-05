Nacional: “Se van viendo rendimientos buenos que antes no veía”, valoró Gutiérrez

Fútbol uruguayo

“Estoy muy contento con todos. Hoy jugamos con tres jugadores que no habían empezado en un primer momento como Kevin Ramírez, Octavio Rivero y Matías Zunino, que al principio había estado lesionado, suplantando a Santiago Rodríguez, Gonzalo Bergessio y el Chori Castro, y lo han hecho muy bien. Habla bien de todo el plantel; cada uno que entra rinde y se entrega al máximo”, valoró Álvaro Gutiérrez tras el 1-0 de Nacional sobre Defensor Sporting.

“En el Apertura nos quedamos un poco ahí, viendo que tenemos números para estar arriba. Empezamos peleando de atrás pero hoy ya estamos más cerca, no de Peñarol, con quien mantenemos la misma distancia, pero por lo menos hemos subido bastante en la tabla. La idea es en estos partidos que nos quedan seguir ganando puntos para esperar algún fallo de los que van arriba e ir escalando en la Anual”, agregó el entrenador tricolor en el Gran Parque Central.

“Cuando asumimos dijimos que nuestro objetivo era a largo plazo; terminar a fin de año con posibilidades ciertas de pelear el campeonato”, recordó el Guti, y destacó que “a medida que van pasando los partidos, se van viendo rendimientos muy buenos que antes no veía”. “Hoy hay algunos jugadores que son importantes no sólo a nivel local, sino que también están a un muy buen nivel para pelear en el fútbol internacional. Hay que ver después de estos partidos las ofertas que puedan llegar por algunos y lo que se pueda traer”, añadió.

No obstante, evitó hablar de posibles altas y bajas en el mercado de invierno. “Uno trata de trabajar día a día y lo que más nos interesa es el próximo partido. Con referencia a los que se pueden ir, sé que hay muchos sondeos por más de dos jugadores. Si llegan a un acuerdo, evidentemente vamos a tener que reforzarnos si vemos que en su posición no hay otro jugador que nos dé garantía de buen rendimiento. Dependerá de eso y de la economía del club, y ver si entendemos pertinente reforzarnos o no”, explicó.

“Cuando tenemos la pelota se nota más tenencia y rotaciones”

Sobre su equipo, estableció una comparación respecto al debut del 24 de marzo. “Contra Plaza habíamos hecho un fútbol más vertical; bien apretaditos atrás y saliendo muy frontalmente al ataque. Ahora si bien seguimos manteniendo eso, cuando tenemos la pelota se nota más tenencia y rotaciones. Eso es virtud de los jugadores y un poco también que a medida que se van dando los resultados y uno va conociendo el potencial del equipo, los podemos dejar más libres para la tenencia”, analizó.

Una de las variantes hoy fue la presencia de Kevin Ramírez por derecha y Matías Zunino por momentos por izquierda. “Tienen libertad de cambiarse. Si bien les damos unos conceptos, ellos son quienes leen el juego y se sienten mejor por un lado u otro. Sabemos que el juego por derecha o por izquierda son diferentes, pero sabemos también que cuando un equipo tiene esas variantes se hace menos predecible que jugando siempre igual. Si se sienten cómodos es bueno que se cambien, sabiendo que tienen que cumplir una función al defender”, profundizó.

Consultado por Matías Viña y su buen momento, valoró que “es lo que pasa a veces con los jugadores y con el equipo”. “A medida que se van sintiendo cómodos y a medida que encontramos un juego colectivo, se potencian individualidades. Está con confianza en sí mismo y se encuentra cómodo y exuberante físicamente. Sube con criterio y es un jugador importante”, destacó.

Amaral, Mejía y Thiago Vecino

Sobre Rodrigo Amaral, dijo que lo sacó porque “necesitaba un poco más de marca”. “Ha tenido continuidad y tiene más dinámica que cuando jugaba antes porque colabora con la defensa. Pese a ser talentoso, le cuesta más que a otros. Tratamos de dejarlo la mayor cantidad de tiempo posible en la cancha porque lo estaba haciendo bien, al igual que en el clásico, pero llega un momento en que uno trata de leer el partido. Defensor se iba a venir más y queríamos tener un poco más de contención porque íbamos ganando. Dejamos en esa posición a Gabriel Neves, que es como un enganche pero con marca”, explicó.

Consultado por Luis Mejía, consideró que “está pasando por un muy buen momento”. “Hoy sacó un tremendo zapatazo y Mario Picún, que estaba al lado mío y fue golero, me dijo que le movió el codo. Y efectivamente fue así. Creo que fue sólo el dolor del momento, porque después jugó bien. Ahora lo vi y me dijo que estaba bien”. “Rafa García me dijo que le tiró un poquito atrás. Vamos a ver cómo evoluciona. Seguramente en dos días se le haga una ecografía para ver la gravedad de la lesión”, agregó.

Por último, le preguntaron si pensó en dar una chance a Thiago Vecino ante la suspensión de Gonzalo Bergessio tras su doblete clásico en tercera. “Trato de dar prioridad a los jugadores que están entrenando conmigo porque es una cosa que el jugador lo siente. El jugador puede pensar: ‘¿Estamos entrenando contigo, tengo la oportunidad y subís a uno que nunca entrenó para meterlo?’ Son pequeñas cosas que hacen a un grupo. Les damos la confianza a todos”, dijo.

“Thiago, Satriano y Emiliano Martínez tienen un futuro enorme y los estamos teniendo en cuenta, pero no queremos hacerles perder el tiempo subiéndolos sin que jueguen. Hoy por ejemplo Thiago tiene adelante a Rivero y a Bergessio. No queremos tenerlos entrenando con nosotros para que no jueguen. Estamos trabajando para, de a poco, ir dándoles un espacio que nos asegure una buena proyección. Hoy tenemos 30 jugadores en el plantel”, concluyó.