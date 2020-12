Nacional: “River es un rival muy complejo que viene logrando mucho éxito”, dijo Giordano

Fútbol uruguayo

Jorge Giordano, entrenador de Nacional, habló del partido del próximo jueves en Avellaneda ante River Plate, un “rival muy complejo que viene logrando mucho éxito en todo este período de trabajo”. “Es un rival de mucho fuste y categoría. Debemos preparar muy bien el partido”, señaló el director técnico albo de cara al cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Lejos de pensar en lo importantes que pueden ser los próximos 10 días para su continuidad en un cargo que en principio asumió de manera interina, el hoy entrenador tricolor puntualizó que “el que se juega mucho es Nacional, que está por encima de cualquier situación personal”. “No me detengo a pensar cosas que no dependen de mí. Lo que quiere todo este grupo es que a Nacional le vaya bien”, señaló.

Convencido de que a la intensidad que propone River Plate se la contrarresta “con intensidad”, dice que le preocupan “muchos aspectos” del que será su próximo oponente, dado que “es un equipo muy bien trabajado” y “con conceptos claros de lo que hace”.

Además, cree que no influye en lo más mínimo el hecho de que la revancha sea en el estadio de Independiente y no en el Monumental de Núñez, un escenario que los millonarios no han utilizado después del parate por la pandemia del coronavirus a raíz de las obras que se están realizando en el recinto.

Sobre los buenos conceptos expresados por Marcelo Gallardo sobre Nacional y lo que propone Giordano, consideró que “el elogio va a la institución”. “Conoce a la perfección al club donde inició su carrera. Habla del don de gente de Marcelo Gallardo. Es importante para Nacional que un entrenador de su categoría tenga ese reconocimiento hacia la institución”, opinó.

Respecto al hecho de tener que jugar el jueves y tres días después el clásico, fue tajante: “Somos un equipo de fútbol profesional y cuando las autoridades fijan los partidos, los jugamos. Es lo que debemos asumir y trabajamos para eso”.

En relación a la suspensión del clásico del pasado domingo y lo beneficioso o perjudicial que pudo haber sido en la planificación, también evitó tomarlo como una excusa de cara a lo que vendrá. “Cuando se suspendió el partido, el razonamiento fue que hay cosas que no dependen de nosotros. Tenemos que tener la capacidad de reprogramar”, indicó.

Por último, valoró los minutos en cancha que están teniendo Emiliano Martínez y Joaquín Trasante en cotejos importantes. “Estamos realmente siguiendo un proyecto, donde se trata en todo momento de potenciar a los futbolistas del club cuando tienen las cualidades”, dijo.

