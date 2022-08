Fútbol uruguayo

Nacional: “Que mis hijos puedan ver esto no tiene precio”, dijo Luis Suárez de su vuelta

“En ningún momento prioricé lo económico”, explicó el goleador. “Capaz que necesitaba cariño, y Nacional me dio demasiado”, agregó.

Lo que no se compra

Un rato antes de llegar al Gran Parque Central para ser presentado como nuevo jugador de Nacional, Luis Suárez brindó una entrevista exclusiva a Nacional TV, en la que además de contar el cambio de parecer de Álvaro Recoba para convencerlo de su vuelta al país, habló de cómo vivió el retorno su familia.

“Fueron días muy intensos”, reconoció sobre las dos semanas en las que la gente hizo su parte para repatriarlo, luego de que él se quejara públicamente de no haber recibido un mensaje de Nacional para manifestarle interés.

La movida que lo movió

“Uno hizo un comentario y tampoco pensó que se iba a armar algo tan grande como lo que se armó. Eso hizo que el cariño y el deseo de la gente me hiciera tomar una decisión tan importante como la de volver a jugar en mi país”, explicó.

“Hubo un momento en el que me sobrepasó la situación. Cuando fue el presidente (José Fuentes) yo llevaba dos días sin dormir porque estaba en plena mudanza en Madrid. Uno es padre de familia también, pero si estaba el presidente ahí no podía no atenderlo. Hablamos y después hubo días medio conflictivos porque se decía una cosa y se decía otra”, recordó.

“Uno no es ajeno a todo lo que se habla porque tiene amigos, compañeros y familia que lo van informando. Traté de estar alejado, pero siempre sabiendo lo que venía generando toda esa movida”, comentó, y destacó el rol de sus hijos para volcar la balanza.

“Papá, queremos ir a Uruguay”

“Para mí siempre fue importante la familia y ellos fueron los primeros respaldándome en esta oportunidad. Que mis hijos puedan ver esta posibilidad y lo lindo que es este país no tiene precio”, indicó.

Contó que cuando sus hijos mayores, Delfina y Benjamín, empezaron a ver imágenes y videos generados a partir del hashtag #SuarezANacional, quisieron volver. “La felicidad que tienen ellos no tiene nombre”, indicó.

“Un día me fui a entrenar y los llevé conmigo. Me habían pasado videos de gente haciendo campaña por mi vuelta. Ellos se quedaron con mi teléfono y cuando subimos al auto me preguntaron dónde íbamos a ir a vivir”, narró.

“Me dijeron que querían venir a Uruguay porque vieron unos videos. ‘Nos encantó, queremos ir para allá’, me dijeron. Yo, subido al auto, que me digan eso los dos… No tenía otra salida que hacerlos felices a ellos”, recordó.

“El día que se los dijimos nos dijeron que querían la camiseta de Nacional. Querían llorar de alegría pero se contuvieron y salieron corriendo a contarles a sus amigos. Acá tienen a los primos y los tíos. Es una tranquilidad saber que van a estar bien arropados”, dijo.

“Capaz que necesitaba cariño”

“Estaba claro que después de terminar contrato con el Atlético de Madrid priorizaba jugar en Europa para la preparación para el Mundial. En ningún momento prioricé lo económico, porque sino ya estaba en otro país. Priorizaba jugar”, explicó, aunque comentó que en otra ciudad su familia no iba a sentirse tan cómoda.

“Capaz que necesitaba cariño. Nacional y Uruguay siempre me lo han dado, pero en las últimas semanas Nacional me dio demasiado cariño y me hizo pensar que necesitaba cariño, además de jugar y tener ritmo, para llegar bien al Mundial en lo futbolístico y también en lo emocional. Tanto cariño hizo que fuera fácil la decisión”, dijo.

“Es un paso que debemos tener en cuenta los referentes de la selección que venimos a jugar a Nacional, como pueden venir a Peñarol. Que sea cordial. Uno sigue siendo jugador de la selección y hay que tratar de disfrutar esta etapa”, reflexionó.

El video para anunciar la decisión y la opinión de los amigos

Respecto al video que publicó para comunicar su decisión de llegar a Nacional, explicó que “sabía la forma en que lo iba a hacer y lo había preparado”. “No sé cuántas veces lo habré hecho porque no me quería equivocar ni dar a entender algo que no era oficial todavía. Tenía que ser precavido por alguna frase que se podía malinterpretar. Había que terminar detalles”, explicó.

“El club lo entendió y les dije que era yo quien quería dar el mensaje porque se dijeron muchas cosas. Un día se dijo que había salido de Barcelona y que estaba en Brasil. Mucha gente quería tener la primicia pero yo le dije al club que la noticia la iba a dar yo porque la gente necesitaba un mensaje mío y porque yo quería agradecer”, dijo.

Respecto a la opinión de los amigos que cosechó en el fútbol europeo, dijo que Messi le “deseó todo lo mejor”. “‘Vas a estar cerca de los tuyos y en tu país. No era que planteabas hace un tiempo pero el destino está escrito’, me dijo Leo”, añadió.

“Amigos como él y otros que me han escrito felicitándome y alegrándose de que vuelva a mi país en el nivel con el que llego del Atlético de Madrid es un plus para el fútbol uruguayo y hay que tenerlo en cuenta también”, concluyó.

