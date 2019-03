Nacional: "Ojalá se sigan repitiendo estas alegrías", dijo el tricolor Santiago Rodríguez

Fútbol uruguayo

La gran figura de los tricolores en el triunfo 1-0 en Barinas ante Zamora por Copa Libertadores, Santiago Rodríguez, se mostró feliz por haber debutado con tres puntos en el torneo internacional.

"Creo que fue un primer tiempo parejo donde aprovechamos nuestra opción y en el complemento arrancamos de mejor manera lo supimos controlar y nos llevamos los tres puntos que vinimos a buscar", dijo Rodríguez en la transmisión partidaria Pasión Tricolor de Radio 10.10 AM.

Sobre su buen partido mencionó: "Eduardo (Domínguez, su entrenador) me pide que me tire más al medio, pero busqué la banda porque vi que no había tanto espacio y creo que eso sirvió. En el gol trate de encararlos, me quedó un poco larga, pero por suerte le quedó a Gonzalo (Bergessio) que hizo el gol"

"Estamos todos muy contentos con el triunfo que obtuvimos. En lo personal fue mi debut en Copa y estuve muy tranquilo porque eso me transmiten los compañeros. Hay jugadores muy experientes como Palito (Pereira) y Angeleri, ellos me dan calma y eso es fundamental", mencionó más adelante.

"El hincha siempre me está dando para adelante, me muestra su apoyo y lo siento así", agregó más tarde y amplió: "confío mucho en lo que puedo dar y siempre trato de dar lo mejor".

Para finalizar: "que nos sigan apoyando, que se nota, y ojalá se sigan repitiendo estas alegrías tras haber tenido un arranque en lo local sin triunfos".

