Nacional: "Nunca había pateado un penal, ni siquiera en formativas" dijo Emiliano Martínez

Emiliano Martínez fue el encargado de anotar el quinto penal en la definición ante Independiente del Valle que le valió a Nacional la clasificación a cuartos de final. Un día después de un gol inolvidable confesó que "nunca había pateado un penal, ni siquiera en formativas".

Martínez, una de las figuras del elenco tricolor, fue entrevistado en el programa "Último al Arco" de Sport 8.90 y confesó que después de conseguir avanzar de ronda: "me costó bastante dormir".

"Lo venía visualizando hace días", dijo sobre la decisión de patear y convertir el quinto penal y mencionó: "como es público se lo había dicho a Gaby Neves el día antes del partido. Cuando vi que se estaba dando todo como lo había imaginado sabía que no podía salir mal. Me tuve confianza, el equipo me apoyo y por suerte la pude meter".

El pedido

Sobre el momento de pedir esa responsabilidad, recordó: "Giordano iba preguntando ¿Quién patea primero?, ¿Quién segundo? y yo me aguanté. Cuando apenas preguntó por el quinto le dije yo enseguida. Estaba convencido".

Y con tanta convicción pateó que hasta se terminó cayendo tras impactar el balón: "me le afirmé tanto a la pelota que quedé en el aire y no di pie. Fue un impulso más grande de lo que esperaba".

Pero lo más increíble fue lo que confesó momentos después: "nunca había pateado un penal, ni siquiera en formativas. En baby fútbol pateé uno y lo tire por arriba".

Consultado sobre la serie mencionó: "en un momento la vi complicada. Fueron partidos muy similares los dos, pensamos que la íbamos a tener más acá, pero no fue así, Independiente del Valle tiene un gran equipo y un gran funcionamiento. Sufrimos prácticamente todo el partido. Pero el equipo siempre estuvo bien parado, no dejó muchos espacios y cumplió."

Por último, fue consultado sobre el video de los jugadores del equipo ecuatoriano festejando tras el sorteo porque su rival iba a ser Nacional y fue clarito: "me molestó bastante porque esas cosas no hacen, hay que respetar siempre al rival y más a Nacional con la historia que tiene. No entendí nunca porque festejaron, pero hoy la realidad es que nosotros estamos en cuartos de final y ellos afuera"

