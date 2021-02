Nacional: “No vengo a retirarme, sino a ser campeón”, dijo D’Alessandro en su presentación

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional presentó a Andrés D'Alessandro como su nuevo fichaje de cara al Campeonato Uruguayo 2021. El argentino de 39 años, en conferencia de prensa, se refirió a cuál es su gran meta en el club: "Mi objetivo es mostrar que puedo aportar lo mismo que cuando tenía 28 años. Es un orgullo poder formar parte la historia de Nacional".

"Me recibieron muy bien en el plantel", expresó. "Una alegría inmensa poder entrenar. Lo primero que le pasé al club cuando me llamaron era que quería empezar cuanto antes. El tema de la pandemia complicó mi llegara para enero", añadió.

"Vengo con muchas ganas. Algunos compañeros los conocía por haberlos enfrentado. Es un grupo joven. Busco unirme a los más grandes. Hablé con el Rafa (García), el ‘Chino' y Gonzalo (Bergessio). Estoy con ganas de jugar y poder aportar desde afuera", sostuvo.

Dejó en claro que no viene al tricolor por plata: "Nacional me presentó un proyecto que me encantó y nunca me hablaron de plata y yo tampoco. A esta etapa de mi vida las prioridades son otras. Si vos me preguntas hoy: me motivó la historia que tiene, el Uruguay y que varios compañeros me recomendaron el club".

"Lo principal: Nacional vienen ganando los clásicos, está muy bien posicionado en Uruguay y el objetivo será posicionarse más arriba a nivel continental. Está en camino de conseguir cosas importantes. El fútbol uruguayo no es fácil y eso fue lo que me trajo", puntualizó. "No vengo a retirarme, vengo a salir campeón. A aportar mi experiencia", añadió.

"La Libertadores es un objetivo importante para el club. En la última edición se cruzó con el mejor cuadro que hay en América. Un equipo que se viene manteniendo hace seis años. Nacional hizo una buena Copa. A partir de ahí hay que trabajar más, tener más ganas y hambre de gloria. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa", opinó.

A nivel físico el "Cabezón" sostuvo que se encuentra "bien" y recalcó: "No creo que Uruguay sea un lugar donde vienen los viejos. Es inevitable hablar de la edad cuando tenés más de 35 años. Pero es verdad que ahora hay más herramientas para seguir jugando más tiempo. Para mí la clave es la cabeza y mentalmente estoy muy fuerte".

Se refirió a que varias veces Peñarol coqueteó con él para traerlo: "Tuve varias oportunidades, pero lo importante es que elegí a Nacional". Y concluyó: "Me gustaron los colores de Nacional y el club".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy