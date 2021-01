Nacional: “No terminamos el año de la mejor manera, pero dimos todo”, dijo Rochet

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Sergio Rochet dijo estar “muy contento en Nacional”. “Volví al país y es un sueño estar acá. Sabía que ya estaba Luis Mejía pero trabajo siempre para atajar y por suerte tuve la oportunidad y terminé el año atajando”, contó al programa 100% Deporte, de Sport 890.

“Tengo la mayor expectativa para lo que viene en este 2021. Sabemos que nos queda el Clausura y trataremos de ganar los dos campeonatos uruguayos que se jueguen este año”, manifestó, y se mostró “contento en lo personal” por su momento, sin descuidar lo colectivo.

“Quizás no se terminó el año de la mejor manera por los resultados que se dieron al final, pero nos metimos entre los ocho mejores de América, estamos primeros en la Tabla Anual y tenemos una final por delante”, valoró el meta palmirense.

“Internamente estamos tranquilos porque sabemos que dimos todo, aunque deja un sabor amargo terminar el año con esa derrota clásica que fue injusta, y después el resultado contra River. Acá adentro sabemos que hicimos todo lo posible para terminar bien y el año”, dijo.

De la llegada al club del que es hincha a la titularidad

Rochet reconoció que cuando llegó a Nacional “no esperaba” ganarse la titularidad a esta altura. “Pero los arqueros deben estar preparados siempre. Yo entreno para atajar aún sabiendo que adelante hay un gran arquero, porque hay que aprovechar las oportunidades. Se dio todo muy rápido”, señaló.

“Haber jugado en ligas competitivas de Europa, si bien acá en Uruguay no había debutado, me dio cierta experiencia. No soy joven pero tampoco soy viejo. Tengo una experiencia que por suerte al momento de estar acá la supe aprovechar. Estoy en una edad buena para ser arquero (27). La edad en la que están mejor físicamente es entre los 26 y los 30”, destacó.

“Había terminado contrato en Turquía y lo que más pesó fue que quería volver al país. Estaba esperando a mi segundo hijo y quería que mis familiares disfrutaran ese último tramo del embarazo de mi señora”, recordó sobre su llegada al club a mediados de 2019.

“Además soy hincha de Nacional a muerte. Tenía otras posibilidades de volver a Europa pero le dije a mi representante que le diera para adelante con esto. Estoy feliz y disfrutando”, dijo, y valoró que los tricolores se fijaron en él tras no haber jugado en su último año en el Sivasspor.

“Nacional hizo una gran apuesta y estoy agradecido porque fue una oportunidad deportiva muy linda. Por suerte me está yendo bien y al club también. Creo que las dos partes estamos contentas con la decisión”, señaló Rochet, quien antes de ese pasaje por Turquía había jugado en AZ Alkmaar de Holanda y en Danubio, su club de origen.

El sueño de la selección

Consultado por la posibilidad de llegar algún día a la selección, fue claro: “Tuve un pasaje por la sub-20 de Juan Verzeri. Sé que desde el momento en que estás atajando en Nacional, se te abre la ventana de la selección”.

“Yo trabajo duro porque es lindo que se me esté nombrando y me enorgullece, pero tengo que hacer las cosas bien en Nacional para estar ahí. Tengo que dar el máximo acá y si llega esa posibilidad de la selección sería un sueño cumplido, reconoció, y dijo que si bien mira la lista de los convocados con cierta expectativa, intenta “no pensar mucho en eso”.

“Vivo el día a día y sé que si bien estoy pasando por un gran momento, no significa nada. Hay que seguir laburando porque en Nacional hay grandes arqueros y no te podés descansar. Siempre hay que dar el máximo para que, si se da esa oportunidad, estar al 100%”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy