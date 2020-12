Fútbol uruguayo

Nacional: "No queda otra que pensar que hay mala intención", dijo Rafael García del VAR

"El VAR existe para evitar este tipo de injusticias", dijo García y remató: "es inentendible que no haya sido anulado el segundo gol".

El volante de Nacional, Rafael García, mostró toda su molestia con el equipo arbitral tras el 2-0 sufrido ante River Plate en Avellaneda y dijo: "al haber VAR solo queda pensar que hay mala intención".

García, en conferencia de prensa, comenzó hablando del planteo tricolor y expresó: "somos un equipo como cualquier otro, intentamos hacer un buen trabajo defensivo y ofensivo, priorizar lo que mas nos conviene. De esa forma planteamos este y todos los partidos, para jugar al futbol hay un montón de formas y sobre gustos no hay nada escrito. Cuantos más jugadores de jerarquía tenga un plantel, obviamente será mejor y beneficiará el rendimiento".

Y luego se refirió al segundo gol anotado por Bruno Zuculini que considero: "hay un claro fuera de juego. Es una lástima que en el fútbol, sigan sucediendo este tipo de actos de injusticia. Si no hubiese Var no se podría cuestionar la mala intención, pero al haberlo, no queda otra cosa que pensar de mala forma, que hay mala intención. El VAR esta para evitar este tipo de situaciones".

"River es un gran equipo", continuó descargando el volante: "quizás mejor que nosotros, pero con nuestras armas tratamos de emparejar el partido y hacer lo que más nos conviene con el objetivo de pasar de fase. Lo ideal sería que se gane en buena ley y que no existan este tipo de injusticias, para eso existe el VAR. Es inentendible que no haya sido anulado el segundo gol, queda pensar que hay mala fe".

Sobre el duelo de revancha en el Gran Parque Central de la semana venidera, aseguró: "trataremos de hacer las cosas de la mejor forma posible y vamos a dar todo. Será muy difícil pero lo vamos a intentar, sin dudas. Será cuesta arriba por la injusticia que pasó hoy, no es lo mismo perder 1-0 que 2-0 en esta instancia de Copa y duele mucho que sigan existiendo este tipo de cosas en el fútbol".

