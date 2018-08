Nacional: "No nos podemos achanchar con lo que se hizo", dijo Alexander Medina

Fútbol uruguayo

El entrenador de Nacional, Alexander Medina, aseguró que Nacional "no cierra su plantel mientras el periodo de pases internacional siga abierto" y agregó sobre el duelo del sábado ante Cerro: "tendremos enfrente a un duro rival".

Medina, tras la salida de Diego Arismendi a Rosario Central, comenzó hablando en conferencia de prensa sobre la llegada de posibles refuerzos al equipo y aseguró: "no puedo ser rehén de mis palabras y este plantel hasta que no termine el periodo de pases internacional (31 de agosto) no estará cerrado, para la salida o llegada de algún jugador. Seremos cautelosos en este sentido".

Al referirse a si tenía conocimiento por la posible salida de algún otro jugador, expresó: "rumores hay muchos. Pregunté a la directiva porque me han comentado de algunos nombres, pero oficialmente, salvo lo de Diego, no había nada".

Lo que viene

"El Tróccoli históricamente no es un campo fácil para Nacional y tendremos enfrente a un duro rival", dijo sobre el choque con Cerro de visitante, pero analizó: "igualmente no nos cambia, ya jugamos allí e hicimos buenos partidos. Además hemos salido mucho en este tiempo, recorriendo varias canchas de los equipos menores y lo hicimos bien. Iremos con la fe de hacer un buen partido y ganarlo".

Sobre lo que implica la doble actividad (el martes jugará por Sudamericana) afirmó: "cuando afrontas la doble competencia hay un desgaste físico y psicológico; eso muchas veces es bueno y en otras te perjudica y pasa factura. El objetivo real y concreto es el del sábado, planificando a corto plazo pero sin descuidar lo venidero como la Copa".

"Siempre hay que reinventarse", contó sobre los cambios realizados para este semestre en cuanto a funcionamiento: "no nos conformamos con el hecho de haber ganado el Apertura, Intermedio y estar primeros en ambas tablas. Hay que acentuar cosas positivas y agregarle otras que venimos haciendo en este semestre. No nos podemos achanchar con lo que se hizo, hay que seguir mejorando y en ese camino estamos".

Por último dio su opinión sobre la magra actuación internacional de los equipos uruguayos en las últimas décadas: "es una situación global y compleja que se viene dando hace mucho tiempo. El nivel de competencia interna ayuda para que se produzcan los malos resultados, las canchas, el poco poderío económico. Nosotros enfrentamos a rivales que por lo general nos superan en presupuesto y no es una excusa. Hay que cambiar la realidad trabajando, mentalizando a los jugadores para dar ese paso más que nos está costando. Después del 88', donde Nacional salio campeón de la Libertadores, pocas veces un equipo uruguayo estuvo en la definición, fueron casos aislados".

