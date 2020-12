Fútbol uruguayo

Nacional: “No me puedo hacer cargo de lo que no hice”, manifestó Gonzalo Bergessio

Gonzalo Bergessio, capitán de Nacional, rompió el silencio y habló públicamente por primera vez después de que se conociera la noticia del rompimiento de la burbuja por parte de algunos integrantes de la delegación en la noche posterior a la derrota frente a Peñarol.

“Si bien no tengo redes sociales, he escuchado muchas cosas y se dicen muchas cosas de mí. Me hago cargo de lo que yo hago, pero no puedo hacerme cargo de lo que no hice y de hechos en los que no estuve. Quiero dejar claro eso porque atrás de esto hay muchas familias que sufren y se mete a todos en la misma bolsa”, dijo al programa ‘Último al arco’ de Sport 890.

“Atrás tengo una trayectoria y en ningún momento tuve problemas. No me gusta que se me ensucie porque sé cómo me tengo que manejar en una concentración y en un vestuario, donde es mi trabajo”, sostuvo, y lamentó que “se publicaron cosas que no son verdades”.

“Se ensucia a mucha gente que no tiene nada que ver. Las cosas que se tenían que solucionar, se solucionaron puertas adentro. Todos queremos lo mejor para Nacional, que está por delante de cualquier persona, y ahora vamos a mirar para adelante”, aclaró.

“Las cosas se hicieron bien en un año complicado, en el que muchas veces los jugadores de Nacional dejamos de lado el aspecto económico y muchas cosas para que el club pudiera salir de esta situación que fue la pandemia. Hay que valorar todo”, señaló.

“Este grupo de jugadores está haciendo las cosas bien más allá de que, si hay un error, se encargarán de aclararlo y de sancionarlo los que tengan que sancionar. Es una lástima porque fue un año bueno en el que hicimos una buena cantidad de puntos, más allá de no haber podido ser campeones de la Supercopa ni del Apertura. Se están haciendo bien las cosas y hay que terminar la temporada consiguiendo el objetivo”, señaló.

Se refirió también a la continuidad de Jorge Giordano como entrenador. “Me parece algo acertado. Jorge trabaja bien, hizo las cosas bien en el período que estuvo y bien merecida tiene su continuidad. Estoy contento por él y ahora a tratar de cerrar el campeonato”, sostuvo, y desmintió que hayan tenido problemas personales en la interna.

“Se dijeron cosas de Jorge y de mí que no son así. Tengo una buena relación con él. Las cosas que hablamos, las hablamos personalmente y para adentro. En el fútbol hay gente que no quiere que la cosa esté tranquila para nosotros, y nosotros trataremos de que nadie le haga mal a Nacional”, aclaró.

También opinó sobre Álvaro Recoba, quien integrará el cuerpo técnico de Giordano. “El Chino ya sabemos lo que significa para jugador, lo que representó afuera para Uruguay y lo que hizo en Italia y en todos los lugares donde estuvo. Es un gran ídolo que va a ayudar mucho. Nunca jugué contra él pero he tenido varias charlas fuera de la cancha”, concluyó.

