Nacional: “No me arrepiento de nada”, dijo Sienra tras bajarse de la lista 1899

Fútbol uruguayo

Un día después de oficializar su salida de la fórmula presidencial del sector Compromiso Nacional 1899 de cara a las elecciones del 8 de diciembre en la entidad tricolor, Ignacio Sienra explicó los motivos por los que ya no acompañará al presidenciable José Decurnex y dijo no estar arrepentido de la columna que escribió en el diario El País, que fue el detonante para llegar a esa decisión.

“La decisión la tomé yo y la puse arriba de la mesa. Fue hablada con Martín Shartou, que nos está asesorando en el área de comunicación”, aclaró en diálogo con el programa 100% Deporte, de Sport 890, y si bien admitió estar “un poco triste” porque siente haber podido “causarle algún tipo de problema a un amigo íntimo como José”, asegura creer que “en el fondo esta decisión le dará una fuerza más grande para ganar la elección con más margen”.

La columna, que atacaba claramente al Frente Amplio, “estaba escrita desde hace 15 días”. “Habíamos hablado con José que si seguíamos con Nacional tenía que tomarme una licencia en El País, algo a lo que ya me había comprometido hacia él, más allá de que mi pasión y mi actividad privada es esa. Lo entendí y lo iba a hacer”, dijo.

“La columna salió el lunes y jamás imaginé que iba a tener esa repercusión. Como blanco y como oposición he escrito cosas mucho más fuertes. Fue una columna picaresca que transformé de un mensaje que recibí en un celular a la realidad uruguaya. No me arrepiento de nada. Simplemente me queda la tristeza por si le pude haber causado algún perjuicio a José, pero creo que no. Hoy me siento con una paz interior inmensa”, reconoció.

“Surgió de mí dar el paso al costado (...) José terminó aceptando mi salida. No pretendía que se inmolara por mi condición de periodista y pasional que soy. Es una decisión triste para los dos, pero al final es buena para Nacional. José será un enorme presidente de Nacional”, agregó, y si bien dijo que colaborará con Decurnex en su presidencia “desde donde él lo pida”, aclaró que sus posibilidades como dirigente “se terminaron”.

“Me alcanzó y me sobró, tanto en la interna de Nacional, que es muy complicada, como desde afuera. También me alcanzó y me sobró para darme cuenta que lo mío es otra cosa. Yo estoy peleando por el futuro de mis hijos, y es ahí donde realmente estoy tratando de hacer algo y de poner mi granito de arena para tener un país mucho mejor”, concluyó.