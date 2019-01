Nacional: “No es un tema de guita. Es personal”, lamentó Fucile sobre su salida

Fútbol uruguayo

Jorge Fucile fue uno de los 13 futbolistas a los que Nacional no le renovó el contrato para 2019. Al lateral de 34 años lo llamó el presidente tricolor, José Decurnex, para comunicarle la decisión el pasado lunes. “A uno más que nada le sorprende cómo fue y en el momento. Esto ya se debería saber cuando se asumió”, comentó el futbolista al programa 100% Deporte, de Sport 890.

“Que te avisen justo el último día del año que no cuentan contigo, no es muy bueno. Si bien uno quiere seguir jugando, se le complica un poco más conseguir equipo porque ya se están armando”, agregó Fucile, y reconoció que “no esperaba” la decisión del club.

“No me lo esperaba. Más allá de que no logramos los objetivos, jugué 30 partidos en el año y en las copas internacionales jugué prácticamente todos. En lo personal me fue bien. Me sorprendió cómo se dio todo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Estuve para ir a la selección uruguaya y fui una de las figuras en las copas”, recordó.

“Cambian las directivas y cambian los dirigentes, pero Nacional sigue siendo lo más grande. Son decisiones que uno a veces no las puede comprender pero hay que aceptarlas”, señaló Fucile, y aseguró que “no es un problema de dinero” su no continuidad en el club.

“No es un tema de guita. Se habla de compromiso con el club, y eso siempre estuvo por encima de cualquier cosa. Cuando tocó bajar el sueldo y no cobrar fui el primero en hacerlo. Si me dicen que el presupuesto está complicado, yo en Nacional igual juego gratis. Obviamente que te lo tienen que decorar con un salario porque uno es trabajador y te lo tienen que dar, pero en ningún momento se me habló de eso ni se me explicó si fue por rendimiento”, dijo.

“El presidente me habló por el refinanciamiento del dinero que se nos debe hace cinco meses. Yo le dije que a Nacional le voy a refinanciar. Si todos los jugadores quisieran cobrar todo el dinero, Nacional no empieza el campeonato. En mi caso, ¿cómo le voy a decir que no a Nacional? Para mí y para los hinchas, Nacional es todo”, insistió el Fuci, y recordó las dificultades que atravesó en 2018 junto a otros compañeros para seguir entrenando aún sin cobrar.

“El año pasado había declarado que quería retirarme en Nacional campeón. Por algunas circunstancias no se dio. No quiero retirarme sin salir campeón y habiendo logrado Peñarol un bicampeonato. Irme en esta situación difícil y no poder luchar el año que viene para cortarle el tricampeonato a Peñarol... en las más difíciles siempre voy a estar”, sostuvo Fucile, y cree que detrás de la decisión del club hubo “cosas personales con algún dirigente que hoy está”.

Al ser consultado puntualmente por Iván Alonso, actual manager de la institución, fue claro: “No tengo relación con él. Absolutamente no”. Cuando se le preguntó si las diferencias personales pasan por ahí, respondió: “Puede ser. Seguramente. Pero bueno, a veces trasciende eso. Y se habla de compromiso”.

Por último, dijo haber recibido algún llamado desde Argentina y también de la Major League Soccer estadounidense, pero no quiere irse del país.