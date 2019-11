Nacional: “No avanzaremos en ningún pedido hasta que se dé lo de Viña”, dijo Gutiérrez

Fútbol uruguayo

"Es una alegría para todos los hinchas que se retornen las obras, pero me gusta jugar el clásico en el Estadio”, aseguró Gutiérrez.

El entrenador de Nacional, Álvaro Guitérrez, atendió a la prensa y se refirió al complicado partido que tendrá su equipo ante Cerro Largo en el Gran Parque Central, el domingo 3 de noviembre: "Sabemos que es un rival muy complicado que viene de hacer un buen Apertura, Intermedio y Clausura" y añadió que "es un rival que sabe atacar y esperamos que en el Parque podamos disminuir sus virtudes".

Guti aseguró que "Matías Zunino todavía no está descartado" por una molestia, pero si Guzmán Corujo que no lo tendrá para este y el próximo juego. "Corujo viene evolucionando bien de su rotura fibrilar. Pero lo queremos llevar con tranquilidad. Charlarlo con el cuerpo médico para no perderlo más partidos".

En Nacional volvieron las obras al Parque Central y esto significa que el clásico con Peñarol no se podrá jugar en ese escenario. Gutiérrez expresó que "hace tiempo que se pudo jugar el clásico en el Parque. Ahora justo coincido que arrancan las obras y no lo vamos a tener para ese partido. Sin embargo, es una alegría para todos los hinchas que se retornen las obras, pero me gusta jugar el clásico en el Estadio Centenario".

El clásico se llevará a cabo el 17 de noviembre, pero el 15 y 18 de ese mes la selección uruguaya jugará dos amistosos. Y podría ser convocado Matías Viña. De esta manera, Gutiérrez afirmó que "nosotros apoyamos a la selección. Pero el proceso no es ajeno a lo que se juega cada equipo y no queremos avanzar en nada hasta que no se dé la convocatoria".

Por último, la fecha previa al clásico Nacional visitará el Paladino. "La cancha de Progreso, por lo que se ve, no está muy bien, no tiene drenaje y si tiene no es de los mejores. Pero tendremos que ir ahí y ojalá podamos ganar", sentenció Guti.