Nacional: “Me vengo sintiendo mejor, conociendo día a día a los compañeros”, dijo Pereiro

Fútbol uruguayo

Gastón Pereiro, futbolista de Nacional, dialogó con Radio Sport 890 y se refirió al inicio de la temporada, su presente y el entendimiento con los compañeros.

“Era importante arrancar ganando con toda la gente en el Parque Central, se pudo dar y ahora a seguir, este viernes se viene Cerro Largo, un rival complicado y hay que seguir ganando”, comenzó diciendo el volante ofensivo de 27 años.

“Queríamos ganar la Supercopa, pero ya pasó. Luego trabajamos en la semana en los errores que tuvimos de cara a la primera fecha del Apertura y por suerte se dio un partido muy bueno este domingo que lo pudimos ganar, pero ahora hay que continuar, seguir mejorando que falta mucho”, destacó.

Comentó que “hacía tiempo que no jugaba una cierta cantidad de partidos seguidos. Me vengo sintiendo mejor, conociendo día a día a los compañeros. Se dio todo muy rápido. Llegué y enseguida ya estuvo el clásico, luego la Supercopa, el nacimiento de mi hijo. Fueron muchas cosas juntas, ahora ya estoy más tranquilo y a concentrarse en seguir ganando”, apuntó.

Con respecto a su forma de jugar con Ricardo Zielinski, dijo: “Me está pidiendo que juegue recostado a la derecha. También me voy conociendo más con los jugadores de ese sector. Lo que me pide es que agarre la pelota, que me suelte para jugar, y creo que poco a poco me voy sintiendo más cómodo”.

“Franco (Fagúndez) y Fede (Martínez), a quien ya conocía de la selección, son jugadores muy buenos que tienen muy buen pie, que le están dando mucho al equipo y creo que hay que aprovecharlos”, finalizó el flamante fichaje del Tricolor.

