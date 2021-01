Nacional: “Me quisieron ensuciar”, aseguró Luis Mejía, quien rompió el silencio

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Luis Mejía, actualmente sin equipo tras quedar libre de Nacional el 31 de diciembre, dijo estar “procesando” aún su salida de la entidad tricolor. “Nacional es un club en el que me sentí muy cómodo y pasé por momentos buenos y malos. Me quedo con el cariño de la gente, con el de la gente del día a día de Los Céspedes y con el de los compañeros que tuve durante cinco años. Estoy muy agradecido por el trato que me dieron. Eso me pone muy contento”, dijo al programa ‘Quiero Fútbol’, de Sport 890.

“Venía siendo el arquero titular, y de la noche a la mañana que te limpien…”, lamentó el panameño sobre su último semestre en el club, y aclaró que su enojo al momento de salir del equipo no fue con Sergio Rochet. “A Sergio lo tiraron para adentro y el hombre aprovechó su oportunidad, como debe ser. Pero el tema no es con mis compañeros y lo hablé con ellos”, reveló.

“Lo único malo que hice fue irme a la selección y a la vuelta cambió todo”, sostuvo Mejía, quien fue titular por última vez en filas tricolores el 3 de octubre, en lo que fue victoria de Liverpool por 3-1 bajo la dirección técnica de Gustavo Munúa. Luego se fue a defender a la selección panameña y en su vuelta, ya con Giordano como entrenador, quedó relegado al banco de suplentes. El 30 de octubre abandonó la concentración y la noticia que trascendió fue que no aceptó ser suplente.

“Me quisieron ensuciar”

“Me quisieron ensuciar y era fácil pegarme porque yo no salía a hablar. En ese momento no me pareció lo correcto porque los compañeros se estaban jugando cosas importantes. Capaz que fue un error, pero lo hice por mis compañeros y por gente que me quiere de verdad dentro del club, para no armar quilombo. No quería tirar leña al fuego y me llamé a silencio. Era lo mejor”, recordó.

“Sé que mis compañeros saben qué fue lo que pasó y con eso me quedo tranquilo. Mis compañeros y la gente del club saben que no cometí ningún error. Por eso no me pusieron ninguna sanción. Eso es falso. También es falso que haya dicho que tenía que atajar yo porque soy arquero de la selección”, aclaró Mejía, quien

“Tuve una charla con el técnico y le dije lo que pensaba, por lo que estoy tranquilo porque le dije en la cara lo que tenía que decirle y eso queda entre nosotros. El técnico me dio su punto de vista y yo le di el mío. Después armaron toda una película de que no quise concentrar, cuando no fue así. Lo que me sorprendió fue que a los cuatro minutos que salí de la concentración publicaron que yo supuestamente me había ido. Si el técnico me dice ‘estás liberado’ delante de los compañeros, ¿a qué me voy a quedar en Los Céspedes?”, justificó.

Para Manotas, la decisión de no renovarle “estaba tomada” antes del episodio de inconducta

Consultado por el rompimiento de la burbuja sanitaria en la noche posterior a la derrota clásica, sostuvo que “duele porque se dijeron muchas cosas”. “Hay compañeros que tienen familia y a la larga son los que pasan mal. Yo soy soltero y no sé lo mal que lo pasaron algunos compañeros dentro de su familia. El error es de todos. Se cometió una falta y hay que asumirlo”, señaló.

Más allá de lo que pasó esa noche, cree que la no renovación de su contrato ya estaba resuelta desde antes. De hecho, no entraba en la consideración de Jorge Giordano, quien sólo lo utilizó en el partido frente a River Plate (derrota 6-2 en el Gran Parque Central) por la expulsión de Rochet. Por tal motivo, se despidió por las redes sociales antes de que el club le comunicara alguna decisión sobre su futuro.

“A mí nadie me dijo que me fueran a renovar el contrato. Cuando querés renovar un contrato con un jugador lo hacés con cierta anticipación. Nadie habló conmigo y fueron pocos los directivos que me escribieron. Me quedo tranquilo con la forma en que me despedí del club”, contó, y tras irse dijo haber hablado con Gonzalo Bergessio por sus declaraciones deslindándose del episodio. “Cada quien dice lo que piensa. Yo hablé con el Gonza y tuvimos una charla lo más bien. No es para hacer una película de esto”, dijo.

Con Munúa “sólo palabras de agradecimiento”

Mejía dijo tener “sólo palabras de agradecimiento” con Gustavo Munúa, quien “se portó 10 puntos”. Le respetó la titularidad después de haberse lesionado a fines de agosto y lo respaldó. “Me dijo que no tenía que demostrar nada, que estuviera tranquilo y que cuando estuviera pronto iba a jugar”, recordó.

“Hasta el momento de la lesión venía en un buen momento. Me recuperé de la mejor forma y fui a jugar con un equipo sub-20 prácticamente a Venezuela (el 22 de setiembre ante Estudiantes de Mérida), donde hicimos tremendo partido. Venía de más de 20 días sin jugar. Logramos la clasificación y después rotó el equipo contra Racing de Avellaneda”, recordó sobre aquella derrota 2-1 en el Gran Parque Central con mayoría de suplentes. Esa noche atajó Sergio Rochet, pero tres días después volvió al arco Manotas contra Liverpool

“Después me fui a la selección. No creo que estuviera en un bajo nivel. Capaz que por ahí fue la jugada esa que tuve en el clásico, aunque hasta ese momento venía haciendo un partido muy correcto. Para mí fue un accidente, porque no soy de hacer esa clase de errores, pero es el oficio del puesto y me tocó a mí. Después me supe levantar y venía manteniendo un buen nivel, pero esto es fútbol y estas cosas pasan”, lamentó.

“Ahora quiero tratar de focalizarme en lo que viene en este 2021. Ahora me llamó el técnico de la selección para dos partidos que no son fecha FIFA. Al no tener equipo me viene bien la posibilidad porque no estoy parado”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy