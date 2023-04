Nacional: “Me afectó no jugar y empecé a ir a un psicólogo deportivo”, contó Monzeglio

Fútbol uruguayo

Manuel Monzeglio, volante ofensivo de Nacional, está volviendo a sumar minutos luego de un 2022 donde fue de más a menos. El futbolista, de 21 años, lleva seis partidos de 15 posibles en la presente temporada, pero está siendo considerado por Álvaro Gutiérrez, algo que no sucedió con Pablo Repetto.

En diálogo con el programa Quiero fútbol de radio Sport 890, el juvenil tricolor expresó: “Arranqué jugando, lo fui haciendo cada vez menos y llegó un momento que no jugaba, pero ahora lo estoy haciendo de vuelta”. Y siguió: “Nunca supe por qué fue y también fue error mío, no sé si por vergonzoso o por qué, no preguntarle a Pablo [Repetto] qué había pasado”.

Comentó que Álvaro Gutiérrez “es muy laburador y querido por nosotros”. “Estamos trabajando muy cómodos con él y se están dando los resultados”, añadió, y siguió: “Lo que se ve de él, es lo que refleja. Nos llevamos todos bien y nos potencia a todos. Es fruto de él”.

“Esta chance la estoy trabajando hace tiempo”, destacó. “Pasé de ser titular a no jugar ni un minuto y eso me afectó, por lo que empecé a ir a un psicólogo deportivo y cambié la actitud. Fueron meses y meses hablando de eso, de cuando tenga la chance demostrarlo, y ahora que se me está dando, hacer eso que antes no hacía”, agregó, y continuó: “En el juego con pelota soy bastante bueno, pero me faltaba la actitud y la marca, y ahora lo estoy cumpliendo a mi manera”.

“El primero que se da cuenta cuando juega bien o mal es el jugador. Sabemos que tenemos que mejorar. Trato de ser lo más humilde posible conmigo mismo y saber cuáles son mis fortalezas y debilidades”, ahondó, y cerró: “Evalué la posibilidad de salir a préstamo en enero a Argentinos Juniors, que era una buena oportunidad, pero [Ricardo] Zielinski dijo que me iba a tener en cuenta y me quedé”.

