Nacional: “Los únicos que nunca pierden son los periodistas”, dijo Jorge Giordano

El entrenador de Nacional, Jorge Giordano, expresó tras la caída por 2-0 ante River Plate por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que: "las estrategias las validan los resultados".

Giordano, en conferencia de prensa, comenzó analizando el juego y mencionó: "en algunos momentos pudimos romper la presión de River e insinuar algo, pero sabíamos que era muy difícil. No es que no lo hayamos intentado, sino que a veces el rival no te deja".

"Lo que sucede en el fútbol es siempre lo mismo: las estrategias las validan los resultados", dijo más tarde y con un tono de molestia fue a fondo: "cuando alguien no lo obtiene se cuestiona todo. Los periodistas nunca pierden, si hubiésemos empatado el planteamiento era magnifico y si perdés la estrategia no sirve".

"Estamos jugando contra un gran equipo, que tiene un proceso de trabajo y jugadores de jerarquía. A veces uno propone cosas y los adversarios también juegan. Son partidos de Copa y siempre difíciles", agregó.

Consultado sobre el ingreso de Yacob y Ocampo, mencionó: "con Claudio buscamos estabilizar la mitad de la cancha ya que Rafael (García) estaba cansado y con Ocampo darle profundidad al ataque ya que Trezza hizo un desgaste bárbaro".

"Si analizamos el partido el equipo defendió bastante lejos del área, trató de atacar cuando pudo y en otras veces no lo logró. Nacional juega para ganar y hoy no lo pudo hacer. Si bien estuvimos sólidos defensivamente, no pudimos ofender a River, salvo alguna ocasión. No los pudimos incomodar como hubiésemos querido", explicó.

Consultado por la revancha, finalizó diciendo: "el domingo tenemos un clásico, algo en lo que ya estamos pensando desde hoy. Analizaremos el segundo juego con River desde el domingo de noche o el lunes".

