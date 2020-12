Nacional: “Los objetivos que se plantearon en mi interinato se cumplieron”, dijo Giordano

Fútbol uruguayo

Jorge Giordano se mostró “muy contento y sobre todo orgulloso” por la designación como entrenador de Nacional para el Torneo Clausura 2021. “Estando al frente de un equipo con la historia que tiene Nacional en América y el mundo, a veces uno cuando está en el lugar no cae”, afirmó en diálogo con el programa ‘De fútbol de habla así’ de DirecTV Sports.

“Deportivamente el equipo no terminó de la mejor manera, pero a veces es bueno separarse un poco de las situaciones y decir que los objetivos que se plantearon en nuestra intervención interina se cumplieron. El equipo aumentó la ventaja sobre el tradicional rival, tiene que jugar la final del Torneo Intermedio y dio un paso más en su performance internacional llegando a cuartos de final de la Copa Libertadores. Esos eran los objetivos del club”, recordó.

“Algunas cosas quedaron en el tintero y son motivo de análisis, como haber perdido un clásico y haber perdido por la diferencia que se perdió con River Plate. Los que somos entrenadores o los que son especialistas lo analizan desde otro lugar”, reconoció el floridense, y asumió “la responsabilidad por el planteo” contra los millonarios y frente a Independiente del Valle.

El análisis deportivo de los partidos de la Libertadores

“Vimos 13 partidos de Independiente del Valle y a nuestro analista le pedimos que separara los que perdió y los que ganó. El denominador común en los que ganó fue que los rivales lo salieron a presionar y a atacarlo. Listo, esos no los quería ver. Quería ver los partidos en los que tuvo dificultades y empató o perdió, que fueron contra equipos que le cedieron la posesión y lo atacaron tres veces”, argumentó.

“Hubiese sido una irresponsabilidad de nuestro equipo de trabajo presentarse a 2.800 metros de altura teniendo esos datos estadísticos de la realidad e ir a presionarlo. Esto es fútbol y hay que ganar o pasar de serie, porque si no ganás te sacan. Es lo normal y no hay que quejarse, porque sino hay que dedicarse a otra cosa. Ningún jugador me reprochó el planteamiento. Es más; me felicitaron por el planteamiento”, contó.

“Con River a todos nos dejó amargados el partido en Argentina porque teníamos la expectativa de venir con una distancia más corta. El partido acá tuvo tres episodios bien marcados, y no son excusas, sino un análisis; la expulsión en el minuto 18, hasta el minuto 68 estar en partido y poder empatado 3-3, y los últimos 20, en los que el equipo no respondió después de haber jugado cuatro partidos en nueve días”, agregó.

El episodio de indisciplina

Consultado por el acto de indisciplina que se dio en la concentración en la noche del domingo 13 de diciembre, dijo haber “pensado mucho qué decir y, sinceramente, el silencio es lo mejor”. “El club trabajó esto internamente como debería haber sido, pero a veces las cosas salen a luz. Todas las personas que tuvimos en el lugar sabemos la responsabilidad que tuvimos y sabemos lo que hicimos”, señaló.

“Agregar cosas sobre esto no tiene mucho sentido porque Nacional tiene que mirar para adelante. Creo que hubo un análisis de las cosas y algunas de las decisiones pasaron por ese análisis. Ahora Nacional tiene que emprender el próximo camino y tratar de ganar la final del Intermedio”, dijo, y si bien admitió haber sentido “amargura” por el hecho, aclaró que “los tiempos sanan las cosas” y que no pensaba renunciar si tenía que volver a la secretaría técnica, más allá de que “iba a quedar muy dolido”.

“Este es el país del ‘qué dicen’, y dicen y dicen. Si yo voy a decir todas las cosas que me dicen, ¿sabés el lío que se arma acá? Cosas sacadas de contexto y aseveraciones que me llaman la atención porque no sucedieron. Ese tipo de cosas que, los que estamos en el fútbol, sabemos lo que es. Fue una situación difícil, donde la jerarquía del club intervino. Después se charló con los jugadores y lo que se habló muere conmigo porque es mi manera de conducir”, añadió.

Los contratos no renovados y el plan a cumplir

En relación a la decisión de no renovar los contratos de todos los futbolistas cuyos vínculos expiran hoy, a excepción de Felipe Carballo, dijo haber participado y que “es un conjunto de análisis, no sólo el deportivo; desde la estadística y minutos jugados, comparados con la productividad que debe tener un futbolista, hasta un recambio generacional, junto a la oportunidad de institucionalizar algunas cosas que están en el plan de trabajo”.

“Aspiramos a que mínimo el 50% de los futbolistas que salen a la cancha sean formados en el club por una relación que domina al club; el éxito debe ser acompañado por la conformación de patrimonio, o los clubes no resisten los presupuestos. Tenemos diseñado ese plan y hay que cumplirlo. Cuando finalice veremos si era o no era el camino. A veces los planes toman algunos desvíos para después retomarse, pero en Nacional estamos todos convencidos que desde la institucionalidad y con cimientos fuertes, hay más posibilidades de éxito”, explicó.

Consultado por la escasez de referentes que tendrá su plantel ante las salidas de Gonzalo Castro y Sebastián Fernández, explicó que “habría que definir lo que es un referente y lo que es un líder”. “Hay distintas definiciones. Se habla del liderazgo positivo, del negativo, del basado en el vestuario y del silencio. Yo valoro el liderazgo en la cancha. Ahí Nacional tiene muchísimos líderes, y algunos muy jóvenes que en competencias difíciles elevan su rendimiento”, agregó.

“Seguramente el club en estos días trabajará en alguna incorporación”, agregó, y se hizo cargo de algunas críticas que recibe Iván Alonso por ciertas contrataciones, porque “tiene muchos aciertos”. “En Los Céspedes se corta la luz y parece que es culpa de Alonso”, ironizó.

La presencia de Álvaro Recoba en el cuerpo técnico

Dijo que solicitó la presencia en su cuerpo técnico de Álvaro Recoba, quien “está casi finalizando el curso”, porque “se necesitaba un especialista en el cuerpo técnico y él es un especialista en la parte ofensiva y en la función que desarrollaba en el juego”. “Al tener un plantel tan joven, desde el punto de vista de la técnica nos puede ayudar mucho. Y tiene la espalda de que un futbolista le va a prestar más atención a Recoba que a Giordano el día que le diga cómo tiene que pegarle a la pelota”, señaló.

“Es una incorporación que sube la calidad en cuanto a lo que podamos hacer. Tendrá mucha participación porque una de las características de nuestro equipo técnico es la apertura para que todos trabajen y hacer brillar al compañero de trabajo. Lo dirigí (en Danubio) con el profe Esteban Gesto y Cacho Blanco lo dirigió. La única duda que tenía era si aceptaba o no, y hoy puedo decir que está radiante, motivado y expectante de empezar los entrenamientos”, dijo.

Recordó además que “Nacional debe formar futbolistas y entrenadores” y que “su incorporación va en esa línea y seguramente en algún momento sea el entrenador de Nacional, como puede serlo Martín Ligüera o algún otro de formativas”. “Los clubes no pueden sufrir sacudones cuando sale un entrenador. Se invierte mucho en formativas y a veces se dan esas brechas de cambios de entrenadores con los que, sin intención, se rompen procesos de trabajo que vienen de hace tiempo”, concluyó.

