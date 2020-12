Nacional: “Le están errando feo”, opinó Juliana Castro, hermana del Chory

Fútbol uruguayo

Juliana Castro es bastante más que “la hermana de” dentro de Nacional. No sólo es una de las mejores jugadoras del plantel que se coronó campeón en 2020, sino que además es la goleadora histórica tricolor y la máxima anotadora del Campeonato Uruguayo.

Este miércoles, horas después de que el club de sus amores anunciara la decisión de no renovar el contrato de su hermano en el plantel profesional, utilizó sus redes sociales para realizar un descargo y marcar su posición discordante.

“Lo que siempre supe es que todo vuelve en la vida, el tiempo siempre te da la razo´n cuando sabes que´ haces bien las cosas y la injusticia te toca. Me mata cuando se llenan la boca hablando de valores y ellos son los primeros en incumplirlos”, disparó la futbolista de 29 años.

“Muchos dicen los jugadores pasan, los dirigentes pasan, los te´cnicos pasan pero los que siempre quedamos somos los socios e hinchas. Hoy siento que no estamos siendo escuchados y le esta´n errando feo. Me duele ver que no vayan de frente, se caguen en todo, ensucien a personas y pongan a todos dentro de la misma bolsa”, agregó.

“Cero empati´a con nadie. ¿En ningu´n momento se pusieron a pensar en el otro? Tomaron decisiones pensando en la nada y no valoraron un comino lo que hicieron y dejaron de hacer esos jugadores que lo dieron todo. Ellos no mereci´an esto y ojala´ el tiempo ponga todo en su lugar. Siempre te voy a bancar hermano”, concluyó.

