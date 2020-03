Nacional: “La falencia que vamos a tener es de ritmo futbolístico”, dijo Agustín Oliveros

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El lateral izquierdo de Nacional, Agustín Oliveros, habló con Tirando Paredes, en la 1010, sobre cómo viene llevando esta etapa sin fútbol debido a los brotes de coronavirus en Uruguay: "Al principio íbamos a entrenar tres jugadores con un profe a algún espacio público. Pero estamos de licencia y eso se cortó. Sin embargo, nos pasan unas rutinas para que las hagamos para poder movernos en lo que refiere a la parte física".

Oliveros remarcó que entrena desde su "casa, pero no tengo un gran espacio para hacer ejercicios aeróbicos, aunque a veces me voy a una plaza para poder correr un poco".

El lateral dejó en claro cuál será la gran falencia que tendrán una vez que se retome la actividad del fútbol uruguayo: "La falta que vamos a tener es de ritmo futbolístico, el dar un pase al compañero. En lo físico no vamos a tener inconvenientes, porque somos profesionales y nos cuidamos".

"El trabajo no es igual y dista bastante a lo que hacemos en Los Céspedes. Capaz en el plano físico no se va a sentir el cambio, pero el tema va a estar cuando agarremos a la pelota", enfatizó.

Oliveros se refirió al arranque de su 2020: "Estos cuatro o cinco meses fueron una locura. Eduardo Favaro me dio la continuidad que no tenía en Racing, luego el descenso, llegó la chance de jugar en la selección y después Nacional. Se me dio todo muy rápido y si me lo preguntabas seis meses atrás no te lo creía".

Además, explicó que es lo que le pide Gustavo Munúa a diferencia de los otros equipos donde estuvo: "En la selección y Racing teníamos una forma diferente de jugar a lo que me piden en Nacional. Acá tengo la obligación de subir porque somos un cuadro grande que debemos ganar todos los partidos".

En la victoria de Nacional, como visitante, ante Alianza Lima por 1-0 por la Copa Libertadores de América, Oliveros finalizó el partido con un esguince en el tobillo. Sin embargo, esto no impidió que jugara ante Wanderers y Estudiantes de Mérida.

"En realidad cuando pasan los años uno se acostumbra a jugar con el dolor. Cuando estás en un cuadro grande no podés dejar la posibilidad de jugar y tenés que aprovechar al máximo las oportunidades con las que contas", expresó.

Se explayó sobre cómo fueron sus primeros encuentros en Nacional: "Me pasó que el primer partido que jugué, por el sector izquierdo, lo hice con Santi (Rodríguez) y Laborda. Estuvo bueno porque a los dos los conocía de la selección. Luego con el Chory que tiene una experiencia bárbara y sabés que le das la pelota y no la va a perder. Además, contra Estudiantes de Mérida me ayudó pila en la marca".

Por último, dejó en claro cuales son las metas de Nacional para cuando se reanuda la actividad: "Clasificar a la siguiente fase de la Libertadores es el objetivo y ganar el campeonato Apertura es una obligación".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy