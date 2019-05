Nacional: “Jugando de titular, como lo estoy haciendo, me siento bien”, dijo Amaral

Fútbol uruguayo

“Estoy contento por el gol pero más que nada por la victoria. Me estoy sintiendo bien con el transcurso de los partidos. Con Progreso completé los 90 y ojalá que en los próximos pueda hacerlo”, dijo Rodrigo Amaral tras el 1-0 de Nacional sobre Defensor Sporting.

“Jugando de titular, como lo estoy haciendo, me siento bien”, agregó el autor del gol tricolor, quien está más cómodo “jugando atrás del nueve o un poco más de atrás para arrancar con pelota”. “Cuando no me llega mucho la pelota me caliento y cuando me llega trato de hacer bien las cosas”, reconoció.

“Mi juego es en base al equipo. El equipo hace un buen juego y un buen partido y yo estoy sobresaliendo por ese lado, porque es el equipo el que me está llevando ahí”, comentó al ser consultado por su buen presente en lo individual.

En lo colectivo, cree que “el equipo está bien”. “No arrancamos bien pero ahora nos estamos afianzando y somos el único equipo uruguayo en la Libertadores, por lo que estamos muy contentos. Ahora nos quedan dos fechas del Apertura y haremos una buena pretemporada para afrontar los octavos de final y el Clausura, que tenemos que ganarlo”, señaló.

Por último, dijo que el ambiente en el vestuario está “bien porque se están dando las cosas y los resultados”. “El grupo está muy bien y estamos muy contentos. Hay que seguir por este camino”, concluyó.