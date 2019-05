Nacional: "Fuimos contundentes y luego manejamos el trámite", dijo Matías Zunino

Fútbol uruguayo

El tricolor Matías Zunino, autor de uno de los tres goles en la victoria por 3-0 ante Rampla Juniors valoró que el equipo: "fue contundente y supo manejar el partido.

En conferencia de prensa, Zunino expresó: "Hicimos un buen partido. Los dos goles en el primer tiempo y el tercero al inicio del segundo cerraron el trámite y ahí lo manejamos para no tener tanto desgaste".

"Fuimos contundentes, lo liquidamos y luego controlamos las acciones, más teniendo en cuanta que la cancha estaba pesada y pasto largo", reflexionó.

Sobre el gol que conquistó no dudo en asegurar: "este año todavía no me había tocado marcar y fue importante para la confianza, seguir creciendo y terminar bien el semestre. Por suerte ahora estoy jugando más arriba y eso me abre más posibilidades de llegadas"

Por último analizó la importancia de los tres puntos obtenidos: "sabemos que tenemos que sumar de a tres para presionar y esperar algun traspié que nos permita acercarnos. En eso nos enfocamos".