Nacional: “Fue una noche hermosa”, dijo Centurión, quien tapó dos penales en la definición

Fútbol uruguayo

Guillermo Centurión se refirió a la resolución de Nacional de no traer ningún golero: “Para mí fue como un plus de confianza”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

"Fue una noche hermosa", dijo el arquero Guillermo Centurión, quien tapó dos de los tres penales que ejecutó Wanderers en la definición que sirvió para que Nacional se consagrara campeón del Torneo Intermedio.

Centurión fue el portero titular debido a que Sergio Rochet estaba suspendido por los incidentes que se dieron en el final del clásico en el Campeón del Siglo. El futbolista de 19 años contó cómo vivió esta semana.

"Sinceramente lo llevé muy tranquilo. Porque estaba la posibilidad de que traigan un golero. Pero una semana antes del partido Jorge (Giordano) me confirmó que iba a jugar. Estuve sereno, tranquilo y con los pies sobre la tierra", comentó en el programa cien por ciento deportes en la Sport890.

Centurión aseguró que entrenó los remates desde media distancia porque creía que lo iban a probar "de todos lados y también por el tema del viento". "Al principio del encuentro estaba nervioso, pero cuando agarré la primera pelota quedé mucho más tranquilo".

"Me imaginé que me iban a patear más, pero por suerte los compañeros hicieron un gran trabajo que evitó que me llegaran tanto. En el segundo tiempo no me patearon", sostuvo el arquero formado de las juveniles de Nacional.

Centurión se destacó en la definición por penales. El primero se lo tapó a Ignacio González: "El primero estaba convencido que me lo iban a tirar al medio. Además, Leo (Romay) me dijo que si me pateaba Nacho (González) que me quedara en el medio. Por suerte hice eso y pude atajarlo".

El otro fue al defensor Gastón Bueno: "En el momento del penal me decidí tirarme a la derecha. Durante el tiro vi que él miró mucho a mi palo izquierdo como queriéndome engañar, pero me lancé a la derecha y lo atajé".

Dejó en claro que Gonzalo Bergessio lo "felicitó en el vestuario" y le dijo que llevó a cabo un buen partido. Además, comentó que tuvo un saludo afectuoso con Giordano.

Se refirió a la resolución de Nacional de no traer ningún golero: "Para mí fue como un plus de confianza el no traer los arqueros que estaban en carpeta. Estoy muy agradecido por la confianza".

"Estaba tranquilo cuando surgieron todos los nombres que podían venir y mis compañeros me dieron todo el apoyo", puntualizó. Además, agregó: "Rochet me decía día por medio que esté tranquilo. Ayer, un rato antes del partido, me mandó un mensaje para darme confianza".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy