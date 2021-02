Nacional: “Es un sueño poder estar acá”, contó Ángelo Gabrielli en su presentación

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Nacional llevó a cabo la presentación de una de sus nuevas incorporaciones de cara al Campeonato Uruguayo 2021: Ángelo Gabrieli. El lateral arribó en calidad de libre tras su pasaje por Newell's Old Boys de Rosario.

En la conferencia el jugador de 28 años dejó en claro lo que significa para él arribar al Bolso: "Es un sueño poder estar acá. Por todo lo que representa el club a nivel nacional e internacional".

"Siempre jugué de lateral derecho, pero puedo hacerlo también por izquierda. Cuando me dirigió Pezzolano (en Liverpool) me tocó hacerlo de stopper o carrilero", contó.

Agregó: "Juego de defensor y, como tal, lo primero que tengo que hacer es defender para luego poder pasar al ataque. Algo que me gusta mucho".

No dudó en remarcar cuál será otro de sus grandes aportes en el Bolso: "Voy a tratar de darle experiencia al equipo, ya que hay muchos jóvenes". Añadió: "No conocía a nadie del plantel. Pero me recibieron muy bien".

Gabrielli remarcó que es hincha de la institución: "Hace poco estaba en la tribuna y ahora poder estar acá (en el Gran Parque Central) es algo soñado". Recordó un juego que lo marcó como hincha: "El clásico del ‘Chino' porque ese día estaba en la tribuna".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy