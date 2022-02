Nacional: “Es imposible errar en ese offside”, dijo José Fuentes tras el 0-0 con Liverpool

Fútbol uruguayo

“Voy a tratar de mantener la calma y transmitir tranquilidad, pero cuando ves un estadio lleno y unanimidad de opiniones, porque lo vieron todos, con tres jugadas capitales en un partido, es demasiado. A veces cuesta mucho transmitir tranquilidad si los que tienen que impartir justicia no lo hacen”, dijo José Fuentes, presidente de Nacional, luego del 0-0 con Liverpool en el Gran Parque Central.

Visiblemente molesto con el arbitraje de Javier Burgos el domingo y el de Daniel Rodríguez el lunes, recordó que “para colmo se hizo con dos árbitros, porque si no querés sopa, ¡dos platos!”. “El árbitro de ayer (Burgos) no vio un penal clarísimo que vio todo el mundo. Asumamos que se equivocó. Entonces hoy cambian el árbitro y (Rodríguez) no ve el terrible planchazo de Carneiro a Rochet, que era la segunda amarilla”, repasó.

“Pero por si fuera poco, un gol lícito”, agregó sobre el tanto de Juan Ignacio Ramírez que el asistente Horacio Ferreiro invalidó por un inexistente offside cuando centró José Luis Rodríguez desde la derecha. “Una sola persona en el estadio vio offside; el línea, que anuló un gol que significaba llegar al clásico con dos puntos más. Podíamos tener una ventaja mayor. Son dos puntos que seguramente se sentirán al final del campeonato”, lamentó.

“El argumento será decir que se equivocaron. Está bien, yo acepto los errores humanos, pero cuando dos árbitros en un mismo partido cometen errores tan graves, alguien tendrá que tomar rienda en este asunto y empezar a analizar, porque se hace muy difícil controlar a la gente que llena la cancha y que con absoluta razón se siente despojada”, añadió el máximo directivo de Nacional.

“¿Cómo no te vas a sentir mal? Me siento mal como dirigente y como hincha. Venís a ver una fiesta y errores arbitrales te impiden un resultado, en un partido lindo con dos equipos que intentaron jugar y fueron al frente. Estas cosas son las que te decepcionan y te hacen repensar un montón de cosas. A veces todo eso que se dice te hace dudar”, señaló.

“Está bien que te equivoques una vez, ¿pero tres fallos fundamentales en un resultado? Un penal clarísimo y un offside de una jugada clarísima que arrancó en la mitad de la cancha. Es imposible errar en ese offside”, concluyó Fuentes.

