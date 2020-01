Nacional: "El estilo de Gustavo Munúa favorece mi forma de jugar", dijo Felipe Carballo

Fútbol uruguayo

El volante tricolor Felipe Carvallo mostró su alegría por permanecer en el plantel para la presente temporada y aseguró que la presencia de Gustavo Munúa fue un factor clave para su continuidad.

"Era lo que quería y se pudo dar", dijo el jugador sobre su nuevo vinculo con los tricolores y contó que está: "trabajando en agarrar ritmo ya que venía sin entrenar".

Con buenos minutos ante la Selección de Florida, el volante habló de su entrenador: "sabía su idea, la conocía, es algo que favorece mi juego y eso pesó a la hora de optar por quedarme"

"El fue el entrenador que me hizo debutar y siempre estaré agradecido", siguió contando en referencia a Munúa: "me gusta mucho el estilo de mantener la posesión, dinámica e intensidad que nos pide, me siento cómodo".

Más tarde en referencia a los juveniles que están en el plantel principal mencionó: "se sumaron varios de muy buen nivel y eso es positivo para todos, para seguir creciendo".

Y finalizó argumentando en este entorno: "son muy buenos jugadores y estamos contentísimos de poder contar con ellos".