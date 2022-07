Fútbol uruguayo

Nacional: “Cuando vi la noticia de Suárez me puse más contento”, dijo José Fuentes

Luego de las declaraciones de Luis Suárez confirmando que no jugará en River Plate de Argentina y diciendo que quedó dolido porque Nacional no lo llamó, José Fuentes, presidente de los tricolores, dijo estar “feliz” por el momento deportivo de su equipo y aseguró, en diálogo con el programa 'Último al arco' de Sport 890 que cuando leyó los dichos del salteño se puso “más contento”.

“Tener la posibilidad de que venga y que ahora, que se cayó lo de River, haya dicho que quiere pelear un copa en Sudamérica... Tener la posibilidad de que juegue la Sudamericana con nosotros y que el hincha de Nacional le demuestre todo su cariño. Hoy le dije a Repetto que sería mi sueño como presidente y Repetto que sería su sueño como técnico dirigirlo. Sería emocionante verlo entrenar en la cancha de Los Céspedes que lleva su nombre”, sostuvo.

“¿Qué muestra más grande de cariño que ponerle a la cancha principal de Los Céspedes su nombre?”, se preguntó varias veces, y afirmó que “los hinchas estarían súper contentos si esto se concretara”. “Sólo el hecho de que lo esté evaluando me deja muy contento”, agregó, aunque reconoció que no escuchó los dichos del salteño en ESPN, donde afirmó que ahora ya no respondería a un llamado de su club de origen.

“Hace un mes le escuché decir que su futuro estaba en Europa y como fue tan categórico ni se me ocurrió que pudiera venir. Leí que pensó que Nacional lo iba a llamar. En todo quien tuvo la omisión fui yo, que no lo llamé, porque él dijo que su futuro estaba en Europa. Pero nadie puede dudar del cariño que le tiene la hinchada de Nacional ni del cariño que él le tiene al club”, expresó.

“Las puertas de Nacional siempre están súper abiertas”

“Estoy seguro que la parte económica nunca será un obstáculo entre él y Nacional porque Nacional haría el esfuerzo que tiene que hacer y porque no creo que él deje de venir por dinero”, añadió Fuentes.

“Con los jugadores que dieron alguna señal, como Godín y Cáceres, inmediatamente hicimos la gestión. Con Suárez, por haber salido de la casa, es un cariño especial”, reconoció

“No tengo el teléfono de Suárez pero le mandé un mensaje a quien maneja su imagen y la comunicación en Uruguay (Aldo Villar), que casualmente es un ex gerente de Nacional, pidiéndole el contacto porque quiero hablar con Luis y decirle que estamos encantadísimos de que venga a jugar en Nacional, donde si hay algo que no le va a faltar es cariño”, afirmó.

Lejos de molestarse por los dichos del salteño, volvió a decir que está “feliz”. “Al nosotros estar clasificados a cuartos de final tiene una buenísima oportunidad de jugar un torneo internacional y aspirar a cosas más grandes. Con él Nacional se vería reforzado. Que Suárez esté valorando jugar estos cuatro meses en Nacional para llegar al Mundial quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Las puertas de Nacional siempre están súper abiertas. Sólo nos tiene que decir qué necesita”, concluyó.

