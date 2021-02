Fútbol uruguayo

Nacional: "Cuando no estás para ganar, no podés perder", dijo el dirigente Pablo Durán

"Fue un resultado justo", dijo del empate con Plaza Colonia y reconoció: "no se jugó bien, pero se metió y se dejó todo en la cancha".

El dirigente de Nacional, Pablo Durán aseguró que el resultado "fue justo" tras la igualdad 1-1 con Plaza Colonia en el Gran Parque Central y expresó: "no jugamos bien".

Durán, en conferencia de prensa tras el cotejo, analizó: "fue un empate que fue justo. Plaza hizo un buen planteo, pero igualmente tuvimos esa de Villar en la adición que pudo ser el gol del triunfo".

"Cuando no estás para ganar, no podés perder", dijo más tarde sin dudar y mencionó: "no juagamos bien, esa es la verdad, pero se metió y se dejó todo. Hay que seguir".

Sobre los cambios que realizó Jorge Giordano, aseguró en tono irónico: "cuando hace cambios parece que nos llaman la atención, pero si no lo hace lo criticamos. Buscó por todos lados, además en el primer tiempo fuimos imprecisos y para el complemento se varió para tratar de tener mayor posesión de pelota".

Y terminó lamentando: "es una pena que hagas un gol y al minuto te empaten. Nos faltó tranquilidad para aguantar el partido, que se enfriara el trámite y ellos entraran en la desesperación".

Luego concluyó hablando de las posiciones en la tabla del año y del torneo: "es una competencia donde van a darse pérdidas de puntos de todos los equipos. Nosotros tenemos una buena diferencia en la Anual y estamos prendidos arriba en el Clausura. Hay que ver como le va a Liverpool el domingo, un rival además, al que todavía que no enfrentamos".

