Nacional: “Cerro Largo mereció irse en ventaja al entretiempo”, reconoció Repetto

“¿La cancha? Excusas no. Ellos hicieron un muy buen primer tiempo y nosotros no estuvimos a la altura”, dijo el entrenador tricolor.

Pablo Repetto, entrenador de Nacional, se mostró muy autocrítico tras el 0-0 de su equipo visitando a Cerro Largo por la quinta fecha del grupo B del Torneo Intermedio, resultado que lo llevó a perder la punta de la Tabla Anual.

“El primer tiempo no fue ni cerca lo que queríamos y ellos tuvieron dos o tres situaciones claras por las que merecieron irse en ventaja pero no lo hicieron. Hicimos una autocrítica en el entretiempo y creo que mejoramos. El segundo fue más parejo”, dijo a VTV.

“Nos llevamos un punto que, si lo analizamos, y a pesar de que queríamos ganar los tres, por cómo se dio el trámite sumamos uno”, reconoció el director técnico albo, quien evitó entrar en polémicas por la jugada en la que reclamó penal sobre Leonardo Coelho.

Respecto a la cancha y lo que pudo condicionar el juego de Nacional, fue claro: “Poner excusas no. La cancha estaba rápida y un poco blanda pero no hay que poner excusas. Ellos hicieron un muy buen primer tiempo y nosotros no estuvimos a la altura”.

“En el segundo se emparejó y al final el que hacía el gol ganaba. Tuvimos alguna chance nosotros y ellos también. Fue un partido durísimo como sabíamos que iba a ser. Cerro Largo en esta cancha se hace fuerte y hoy lo demostró”, sostuvo.

Sobre el ingreso de Brian Ocampo por Franco Fagúndez, explicó que buscó “más juego en el medio y uno contra uno por afuera”. “Por momentos desbordamos, pero no inquietamos de la forma que nos hubiera gustado”, concluyó.

